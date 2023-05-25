

İnegöl'de sokakta bulduğu dolarları sahibine teslim etti

Kemalpaşa mahallesinde yolda bulduğu 4500 doları polise teslim etti.

Olay Kemalpaşa mahallesi Özsaraç sokakta meydana geldi. Nazime Ersöz, çalıştığı perdeci işyerinin bulunduğu kaldırım üzerinde döviz buldu. 4500 doları(90 Bin TL) alan kadın, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parayı teslim alarak sahibini aramaya başladı. Yapılan araştırma sonucunda polis ekipleri, paranın sahibinin Muhammed Salih isimli vatandaş olduğunu tespit ettiler. Karakola çağrılan Salih'e, düşürdüğü dövizler teslim edildi. Parasına kavuşan Salih, parayı bulan kadına teşekkür etti.