Kongre sonrası 1. genel istişare toplantısı MÜSİAD İnegöl Şubesi Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatih Arıcı’nın firması İdol Mobilya Fabrikasında gerçekleştirildi.

Toplantıya MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, Eski Şube Başkanları Ahmet Selvioğlu, Semih Kılıç, Adnan Koşarer, Zeki Kavaz, Mehmet Döngel, yönetim kurulu üyeleri ile Genç MÜSİAD Başkan Vekili Mücahit Kavaz katıldı.

Toplantıda konuşan Şube Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, MÜSİAD’ın şuanda Dünya’nın dört biryanına yayılmış kürsel işbirliği ve sermaye platformu olduğuna dikkat çekerek, “MÜSİAD’ın şuanda geldiği durumu tarif etmek gerekirse, bugün tam 13 binin üzerinde üye sayısına ulaşmış vaziyette ve üyelere ait 60 bin adet işletme mevcut. Bunlar yaklaşık 2 milyon insana da istihdam sağlıyor. Türkiye’nin ihracatının da %18’indeyiz. Yine şöyle bir baktığımızda yurt içinde 84 şubesi olan bir kurum haline gelmiş. Yurtdışında da 81 ülkede 165 tane irtibat bürosu var ve her geçen günde yenileri açılıyor. Hafta önümüzdeki hafta Malezya ve Japonya’da da açılacak. Bu bize gurur veriyor.”dedi.

İnegöl’de ilk ilçe teşkilatının 1996 yılında kurulduğuna değinen Yazaroğlu, “İnegöl MÜSİAD Şubeleri arasında gerçekten parmak ile gösterilen bir şube. Üye sayısı açısından ilk 5’teyiz. Onun gururunu da yaşıyoruz. 16 Ocak 2023 Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, MÜSİAD Başkanımız Mahmut Asmalı ve şehrimizin tüm mülki amirlerinin de katıldığı genel kurulda bana bu başkanlık görevi tevdi edildi. MÜSİAD üyelerinin, hayırseverlerinin ve eski başkanımız Mehmet Döngel’in büyük katkıları ile hazırlanan ve Türkiye’de ilk MÜSİAD ismini taşıyan Saime Sultan Bilim Sanat Merkezi’ni devletimize armağan ettik. Bu da bizim için ayrı bir gurur. Okulun bitirilip teslim edilmesinde emeği olan herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Görev bana tevdi edildikten sonra 180 kişi içerisinden kendime 30 tane yönetim kurulu seçmek durumundaydım. 180 kişi içerisinden 30 tane idealist arkadaşı seçtim. Sağ olsunlar bugüne kadar beni yalnız bırakmadılar. Bu 4 aylık süreç içerisinde hep karşılıklı yardımcı oldular. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 4 aylık süreç içinde neler yaptık derseniz. İlk gün zaten mobilya fuarı ile başladık. Fuara 50 üzerinde katılımcı kendi üyemiz vardı. Onlarla hemhal olduk. Onların dertleri ile dertlendik. Peşinden 6 Şubat Dünya’nın en büyük afetlerinden adlandırılan 100 yılın afeti diye adlandırdığımız Maraş merkezli deprem başımıza geldi. Onun için dört bir elden hummalı çalışmaya girdik. Sadece biz değil herkes elinden geleni yaptı. Deprem bölgesine 12 tırın üzerinde yardım gönderdik. Tabiî ki bunla bitmedi hala deprem bölgesine yardımlarımız devam ediyor. Ondan sonra göçler oldu. Burada “Kardeş Ev” projesi adı altında deprem bölgesinden buraya göç eden insanlara yardımcı olduk. Onların yatağını, mobilyasını tedarik etmek için çok çabalar sarf ettik. Destek veren herkese tekrar teşekkür ediyorum. MÜSİAD İnegöl olarak daha yapılması gereken çok işimiz var. Bugün eski başkanlarımız ve yönetim kurulumuz ile bunların istişaresini yapacağız. Toplantımıza katıldığı için eski başkanlarımız ve üyelerimize çok teşekkür ediyorum.”

Seher Yaşa