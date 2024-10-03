Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Meltem Aydoğdu, “Normal doğum sağlıklı bir gebelik sürecinde önemli rol oynamaktadır. Hem anne hem bebek üzerine çok olumlu etkileri vardır” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Meltem Aydoğdu, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Normal doğumun anne adayının doğum sırasında ilaçlar veya cerrahi bir müdahaleye gerek kalmaksızın bebeğini vajinal yolla dünyaya getirmesi olduğunu ve bu doğum yönteminin doğal sürecin bir parçası olduğuna vurgu yapan Aydoğdu, “Normal doğum sağlıklı bir gebelik sürecinde önemli rol oynamaktadır. Hem anne hem bebek üzerine çok olumlu etkileri vardır. Bu etkilerden bazıları; anne sezaryen doğuma kıyasla hastanede daha kısa sürede kalır. Günlük yaşantısına daha hızlı dönebilir. Cerrahi müdahalelere kıyasla enfeksiyon riski ve bu cerrahi müdahalelerde yapılan anesteziye bağlı komplikasyon riski daha minimum seviyededir. Normal doğum süreci için anne için doğal bir hormonal düzenleme sağlar. Bu hormonal düzenlemede salgılanan oksitosin hormonuyla rahim kasılmaları düzenli hale gelir, anne sütünün salgılanması hızlanır, anne ve bebek arasındaki bağın kuvvetlenmesine sebep olur. Normal doğum sürecinden sonra anne emzirmeye daha adapte olabilir” dedi.

"Normal doğum beyin gelişimini olumlu etkiler"

Normal doğumun bebek üzerine olumlu etkilerine de değinen Dr. Aydoğdu, “Bebek üzerinde de çok olumlu etkileri vardır normal doğum sürecinin. Normal doğum sürecinde bebek, anne doğum kanalından geçerken ciğerlerinde biriken sıvıları daha çabuk boşaltır. Bu da doğumdan sonra solunum fonksiyonlarının daha iyi çalışmasına katkı sağlar. Ayrıca doğum kanalından geçmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek adına faydalı bakterilerle teması sağlar ve hızla bağışıklığı güçlenmiş olur. Bebeklerin doğum kanalından geçerkenki maruz kaldıkları basıya bağlı beyin gelişimleri de olumlu şekilde etkilenir. Normal doğumun en doğal yöntemidir. En doğal yöntem normal doğumdur. Hem anne hem de bebek açısından hem de duygusal anlamda faydaları vardır. Bu yüzden normal doğumu teşvik edip sağlıklı bir doğum sağlamalıyız” diye konuştu.

"Normal doğuma talep arttı"

Her gebenin doğumunun normal şekilde ilerlemesini istediklerini ifade eden Dr. Aydoğdu, şöyle konuştu:

“Normal doğuma talep sezaryen doğuma oranla eskisine göre bir miktar arttı. Bu bizim için iyi bir şey. Hem anneler normal doğum yapabileceğine inanırsa normal doğum süreci inanın daha kolay oluyor. İlk gebelik için planlı sezaryen endikasyonu çok az. Bebeğin ters, yamuk gelmesi gerekiyor. Bebekte büyük bir normal doğumu engelleyecek bir hastalığın veya engel bir durumun olması gerekiyor. Annede bulunan bazı rahatsızlıklar da normal doğumu engelleyebiliyor. Bunların tanısı ve kesinliğine karar vermek için diğer bölümlerdeki doktor arkadaşlarımızla konuşup karar veriyoruz. Aslında sezaryen ilk doğumlarda kesinlikle önermediğimiz bir durum. Çünkü cerrahi bir işlem. Bir sürü komplikasyonları mevcut, eski sezaryenli olmak da sezaryen sebebi değil. Eski sezaryen olan hastalarımız da normal doğum yapabilirler. Bu konuda da hastanemiz teşvik ediyor."

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ergenç ise bebek dostu hastane olduklarını hatırlattı. Hastanede kaliteli ve konforlu sağlık hizmeti vermek için çabaladıklarını ifade eden Ergenç, gebelere normal doğuma teşvik ettiklerini belirtti. Ergenç, hastanede normal doğum oranlarının çok iyi bir durumda olduğuna ve sezaryen oranlarının da düşük olduğuna dikkati çekti.