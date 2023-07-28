Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı itibarıyla 500 üniversiteli gence destek olmak amacıyla Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Eğitim Bursu Programı’nı başlatıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun ‘Eczacıbaşı’nda gençlerin yeri ayrı’ diyerek Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle hayata geçirdiği Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Eğitim Burs Programı başlıyor. Burs programına dahil olan öğrenciler mezuniyetlerine kadar gelişim fırsatları açısından Eczacıbaşı Topluluğu bünyesindeki çeşitli eğitim, kariyer ve staj programlarıyla desteklenecek. Bootcamp, yarışma, eğitim programları, mentorluk, tesis ve kuruluş ziyaretleri ile kariyer gelişimlerine destek vermenin yanı sıra spor, kültür ve sanat alanındaki ayrıcalıklarla gençlerin sosyal hayata katılımları da teşvik edilecek. 500 üniversiteli gence destek olmak amacıyla oluşturulan burs programı, lisans bursu (ilk 20 bin), üstün başarı bursu (ilk 5 bin) ve depremden etkilenen kadın öğrencilere yönelik olmak üzere farklı kategorileri kapsayacak. 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerden etkilenen, kendisi, ailesi ya da okuduğu üniversite deprem bölgesinde bulunan 400 kadın öğrenciye 4 yıl boyunca verilecek eğitim bursu ve sunulan diğer fırsatlar, kadın öğrencilerin eğitimlerinin yarıda kalmaması için önemli bir destek oluşturacak.

Gençlerin yüzde 59,3’ünün burs desteğine ihtiyacı var

Gençler için değer oluşturmaya odaklanarak eğitim, sosyal yaşam ve hayata katılımda eşitlik sağlanmasına katkı sunduklarını söyleyen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Sadece ‘ekonomik destek’ sağlamak gençlerin ‘bütüncül bir şekilde iyi olma hali’ni sağlamaya yeterli değil. Bu gereksinimlerden hareketle, özgün, bütüncül destek veren bir burs programının etki oluşturacağına inanıyoruz. Gençlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de gençlerin yüzde 59,3’ü burs desteğine ihtiyaç duyuyor. Bunu yüzde 54,2 ile psikolojik destek faaliyetleri; yüzde 26,9’la da iş, staj ve mentorluk takip ediyor. Özellikle İstanbul’da ailesinden uzakta okuyan öğrencilerin ise ekonomik sıkıntıları çok daha üst düzeye çıkıyor. Ekonomik koşullardan dolayı da bu gençlerin yaklaşık yüzde 45’i ise tiyatro, sinema gibi kültür sanat faaliyetlerine hiç para harcayamıyor. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Eğitim Bursu programını oluştururken tüm bu verileri dikkate almaya özen gösterdik” diye konuştu.

Eğitimde fırsat eşitliği için 56 yıldır sürdürdükleri çalışmaların, deprem felaketinin ardından katlanarak devam ettiğini vurgulayan Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın da, “Hem bursiyerlerimizin hem de afet nedeniyle eğitimi kesintiye uğrayan tüm çocuk ve gençlerimizin sorumluluğunu derinden hissediyor; ülkemizin aydınlık geleceğine umutla sarılarak imkânlarımızı seferber etmeyi sürdürüyoruz. Bu yolda, Eczacıbaşı Topluluğu gibi eğitim dostu ve gençlere destek olmayı misyon edinmiş güçlü kurumlarla birlikte yürümek çok kıymetli. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Eğitim Burs Programı kapsamında verilecek desteklerle özellikle kadın öğrencilerimize hayata eşit katılım fırsatı sunulması büyük önem taşıyor. Gençlerin sadece eğitimlerini finanse etmekle kalmayıp aynı zamanda bütünsel bir yaklaşımla, kişisel ve mesleki açıdan gelişimlerine katkı sağlayacak imkânlar sunan Eczacıbaşı Topluluğu’na sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı olağanüstü yetenekli genç müzisyenlere de katkı sunuyor

Yeni başlayacak yurt içi lisans eğitim burslarının yanı sıra, yurt dışında müzik alanında yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere de uzun yıllardır Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Müzik Bursları veriliyor. Bugüne kadar yurt dışında yüksek lisans eğitimi gören, müzik alanında olağanüstü yetenekli 157 genç sanatçıya müzik bursu verildi.

Eczacıbaşı’nda gençlerin yeri kültür ve sanat etkinliklerinde de ayrı

Eczacıbaşı Topluluğu gençlerin öncelikli ihtiyaç duyduğu noktalarda hayata katılımlarını desteklemek için etki odaklı projeler üzerine de çalışmalar yürütüyor. Gençlerin kültür ve sanat faaliyetlerine hiç para harcayamadığı içgörüsünden hareketle, Eczacıbaşı Topluluğu kurucu sponsoru olduğu hem İKSV hem de İstanbul Modern’de gençler için kültür ve sanat faaliyetlerini erişilebilir kılacak ve gençlerin sanatla iç içe olabileceği fırsatlar oluşturuyor. 2022’de başlayan Eczacıbaşı Genç Bilet projesi ile İKSV etkinlikleri yıl boyunca 10 TL’den öğrencilerle buluşturuluyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında yeni binasında kapılarını açan İstanbul Modern’de ise Genç Salı ile 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere Salı günleri müzeyi ücretsiz keşfetme olanağı sunuluyor.