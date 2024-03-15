Dr. Ömer Ekiz, Mauro Icardi’nin gülüş tasarımı ve diş sağlığı için kendi kliniklerine geldiğini, ziyaretinde forma hediye ettiğini söyledi.

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gülüş tasarımı ve diş sağlığı için diş hekimi Ömer Ekiz’in yolunu tuttu. Vadikoru’daki Ekiz Clinic’i ziyaret eden Icardi, hem kozmetik diş işlemleri hakkında bilgi aldı hem de Ömer Ekiz ile keyifli vakit geçirdi.

Icardi, gülüş tasarımı ve diş sağlığı konusunda kendisine danışmanlık yapan Ekiz’e teşekkür amacıyla 9 numaralı Galatasaray formasını imzalayıp hediye etti. Ekiz Clinic’in kurucusu ve başarılı diş hekimi Ömer Ekiz, Icardi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldız bir oyuncusunu ağırlamak bizim için büyük bir onur. Kendisine, yaptığımız işlemlere dair bilgi verdik. Ufak çaplı kozmetik işlemler yapıldı” ifadelerini kullandı. Sporcularda darbeye bağlı problemlerin oldukça yaygın olduğu da vurgulayan Ekiz, futbolcuların sık sık ağız ve diş kontrolü yaptırmaları gerektiğinin altını çizdi.

Mauro Icardi, son zamanlarda performansıyla olduğu kadar, dış görünüşüyle de dikkat çeken bir isim. Özellikle gülüş tasarımı, futbolcular arasında giderek daha fazla önem kazanıyor. Icardi’nin bu adımı, profesyonel sporcuların sadece fiziksel kondisyonlarına değil, aynı zamanda estetik görünümlerine de önem verdiklerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.