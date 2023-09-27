Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla Dr. Ersin Ufuk Timuçin özel gereksinimli çocukların ve yetişkinlerin ailelerine yaklaşım, müdahale ve günlük yaşamlarını iyileştirici eğitimlerle ilgili önemli tavsiyelerin yer aldığı ‘Özel Eğitimde Ailenin Rölü’ semineri verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin hayatına dokunabilmek için yeni projeler üretiyor ve etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Bunlardan sonuncusu, özel bireylerin ailelerine verilen “Özel Eğitimde Ailenin Rolü” semineri oldu. Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleştirilen eğitim, Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği’ nin ortaklığıyla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin konuğu olan Dr. Ersin Ufuk Timuçin, özel bireylerin ve çocukların ailelerine yaşamı önemli ölçüde etkileyecek bir eğitim verdi.

Seminerde özel çocuklar için nasıl bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği, öğrenim süreçleriyle ilgili hassasiyetler ve günlük yaşamlarını kolaylaştıracak adımlar ele alındı. Dr. Timuçin, özel eğitimli çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığı ve aile Bakanlığı’nın çok önemli çalışmalarının bulunduğunu ve web sitelerinde alanında uzman kişilerin videolu anlatımlarına yer verildiğine dikkat çekerek ailelere ‘bilgi kaynağı’ konusunda tavsiyelerde bulundu. Dr. Timuçin, özel bireylere yaklaşımda edinilecek bilgiler için doğru kaynağın çok önemli olduğunu dile getirerek, basılı ve dijital yayınların seçiminde nelere dikkat edilmesi hususları üzerinde durdu.

Dr. Ersin Ufuk Timuçin, özel eğitimli bireylere ‘müdahale’ konusunda 3 aşama olduğunu kaydederek, “Öncelikle ‘önleyici’ önlemler alırız, yetersizliğin daha fazla engele özre ve probleme dönüşmesini engellemeye çalışırız. Buna önleyici yaklaşım deriz. İkincisi ‘durumu iyileştirmeye’ çalışırız ve üçüncüsü de ‘ödünlemeye’ çalışırız. Öyle çocuğumuz vardır ki hiç göremeyecek, hiç konuşamayacak, hiç işitemeyecektir. Bizler durumu iyileştirmeye ve ödünlememiz gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Aileler için soru-cevap oturumuyla devam eden seminer, büyük bir memnuniyetle karşılandı ve katılımcılar günü çekildikleri hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi.