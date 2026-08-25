İnegöl’ün büyümesine paralel olarak altyapı yatırımlarının da hız kesmeden devam ettiğini belirten Durmuş, “Sadece son 3 yılda DSİ eliyle İnegöl’ümüze 6,2 milyar TL’lik yatırım kazandırılmış olması, şehrimize verilen önemin ve güçlü yatırım iradesinin en somut göstergelerinden biridir.” dedi.

BEDRE DERESİ ISLAHI, KANAL İNEGÖL-2’NİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Saha incelemelerinin ilk durağı, İnegöl’ün şehirleşmesi ve yeni yaşam alanlarının oluşturulması açısından büyük önem taşıyan Bedre Deresi oldu.

DSİ tarafından gerçekleştirilecek Bedre Deresi Islah Projesi, aynı zamanda İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Kanal İnegöl-2 Projesinin altyapısını oluşturacak.

Proje; Bursa-Ankara Karayolu’ndan Ahmet Türkel Çevre Yolu’na kadar uzanan 2 bin 100 metrelik bölüm ile Mesudiye Mahallesi’nde mevcut Kanal İnegöl Projesinin devamındaki 900 metrelik bölümü kapsıyor.

Böylelikle Bedre Deresi üzerinde toplam 3 kilometrelik alanda dere ıslahı gerçekleştirilecek.

Islah çalışmaları kapsamında dere açıklığı 10,6 metre olacak şekilde düzenlenecek, dere boyunca beton duvarlar oluşturulacak ve Bedre Deresi üzerinde 5 adet köprü inşa edilecek.

101 BİN 570 METREKARELİK YENİ YAŞAM ALANI

Bedre Deresi Islah Projesinin İnegöl açısından önemi yalnızca taşkın güvenliği ve dere düzenlemesiyle sınırlı kalmayacak.

DSİ tarafından gerçekleştirilecek kanal ıslahının ardından İnegöl Belediyesi tarafından 101 bin 570 metrekarelik çalışma alanında Kanal İnegöl-2 Projesinin üstyapı çalışmalarına başlanacak.

Böylelikle DSİ’nin gerçekleştireceği altyapı yatırımı, İnegöl Belediyesinin üstyapı çalışmalarıyla bütünleşerek şehre yeni ve nitelikli bir yaşam alanı kazandırılmasının önünü açacak.

Mevcut Kanal İnegöl Projesinin devamı niteliğindeki Kanal İnegöl-2 ile bölgenin çevresel ve şehircilik açısından önemli bir dönüşüm yaşaması hedefleniyor.

KARADERE’DE 370 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Saha incelemelerinin bir diğer durağı ise Karadere Islah Projesi oldu.

Karadere Islah Projesinin ihalesi 10 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi. 370 milyon TL sözleşme bedeline sahip projenin sözleşmesi 3 Ağustos’ta imzalandı, 11 Ağustos’ta ise yer teslimi gerçekleştirildi.

6 Mayıs 2029 tarihinde tamamlanması planlanan proje kapsamında toplam 3 bin 810 metre uzunluğunda kanal ıslahı gerçekleştirilecek.

Kanal üzerinde ayrıca 2 adet köprü ve 1 adet yaya geçişi yapılarak bölgedeki ulaşım ve yaya bağlantıları güçlendirilecek.

TAŞKIN RİSKİ AZALACAK, SU DAHA VERİMLİ KULLANILACAK

Karadere’de mevcut durumda yüksek taşkın riski, düzensiz ve kontrolsüz su akışı, çevre kirliliği, kötü koku ve suyun verimli kullanılamaması gibi sorunlar bulunuyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte taşkın riskinin minimize edilmesi, suyun düzenli ve kontrollü akışının sağlanması, çevrenin ve yerleşim alanlarının korunması hedefleniyor.

Su yalnızca yaz yatağından kontrollü şekilde geçerken, su israfının önüne geçilecek ve mevcut su kaynakları daha verimli kullanılacak. Çalışmayla birlikte çevre temizliği ve yaşam kalitesinin artırılmasının yanı sıra doğal dengenin ve ekosistemin korunmasına da katkı sağlanacak.

“3 YILDA 6,2 MİLYAR TL, İNEGÖL’E VERİLEN ÖNEMİN GÖSTERGESİ”

Yatırımların İnegöl açısından önemine dikkat çeken AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İnegöl’ümüz büyüyor, gelişiyor ve Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri olarak yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor. Biz de bu büyümeye paralel olarak şehrimizin altyapısını geleceğe hazırlamak zorundayız. Bedre Deresi ve Karadere’de gerçekleştirilecek çalışmalarımız bunun önemli örnekleridir.

Bedre Deresi’nde 3 bin metre, Karadere’de 3 bin 810 metre olmak üzere toplam 6 bin 810 metrelik ıslah çalışması gerçekleştirilecek. Bedre Deresi üzerinde 5, Karadere üzerinde 2 olmak üzere toplam 7 köprü ile Karadere’de ayrıca 1 yaya geçişi yapılacak. Bedre Deresi’ndeki çalışmaların ardından ise 101 bin 570 metrekarelik Kanal İnegöl-2 alanında üstyapı çalışmalarının önü açılacak.

Bütün bunlarla beraber özellikle altını çizmek istediğimiz önemli bir rakam var: DSİ tarafından son 3 yılda İnegöl’ümüze yapılan yatırımların toplam tutarı 6,2 milyar TL’ye ulaştı. 3 yılda 6,2 milyar TL’lik yatırım, İnegöl’ümüze verilen önemin, şehrimizin ihtiyaçlarının yakından takip edildiğinin ve hizmet siyasetimizin en somut göstergelerinden biridir.

Bir taraftan taşkın risklerine karşı şehrimizi daha güvenli hale getirirken diğer taraftan su kaynaklarımızı koruyor, çevre sorunlarını ortadan kaldırıyor ve şehrimizin gelecekteki gelişimine zemin hazırlıyoruz. Bugünün sorunlarını çözerken yarının İnegöl’ünü de planlıyoruz.

Bu yatırımların İnegöl’ümüze kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Tarım ve Orman Bakanlığımıza, AK Parti Bursa İl Başkanımız Sayın Davut Gürkan’a, başta Sayın Ayhan Salman olmak üzere Bursa Milletvekillerimize, İnegöl Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban’a, DSİ Genel Müdürlüğümüze, DSİ Bölge Müdürümüz Sayın İnan Gündüz’e ve emeği geçen tüm kurum, yönetici ve çalışanlarımıza hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum.

AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığı olarak yatırımlarımızın her aşamasını yakından takip etmeye, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmaya ve İnegöl’ümüzün ihtiyaç duyduğu yatırımların şehrimize kazandırılması için gayret göstermeye devam edeceğiz.”