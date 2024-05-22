Dünya pazarına açılmak İnegöl Mobilya markaları, Dubai’de düzenlenen Hive Furniture Show’a katıldı.

Fuar boyunca, İnegöl’ün önde gelen mobilya üreticileri, yenilikçi tasarımlarını ve kaliteli ürünlerini uluslararası alanda sergileyerek büyük ilgi topluyor. Firmalar, yatak odası takımları, yemek odası grupları, koltuk takımları, genç odası mobilyaları ve klasik mobilya ürünleri ile dikkat çekiyor.

İnegöl’ün mobilya sektöründeki gücünü ve kalitesini dünya pazarına tanıtmak için önemli bir fırsat olan fuarda, aynı zamanda ihracat potansiyelini artırmak hedefleniyor. Fuara katılan firmalar, hem yeni iş bağlantıları kurmak hem de markalarını global pazarda daha da tanıtmak amacıyla yoğun bir çaba gösteriyor.

Hive Furniture Show’da yer alan İnegöl firmaları, ürünlerini sergilemenin yanı sıra, dünya genelinden gelen ziyaretçilere İnegöl mobilyasının dayanıklılığı, estetiği ve işlevselliği hakkında bilgi veriyor. Katılımcılar, fuar süresince gerçekleşen görüşmeler ve anlaşmalar ile İnegöl mobilyasının uluslararası pazardaki yerini daha da sağlamlaştırmayı planlıyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ