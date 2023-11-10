Dudak dolgusu, birtakım ufak injeksiyonlar yardımı ile dudakların ve dudak kontürlerinin şekillendirilmesini yani belirginleşmesini, doldurulmasını ve güzelleşmesini yarayan bir uygulamadır. Bazı farklı tipteki dolgu malzemeleri aracılığıyla basit bir şekilde ameliyatsız dudak estetiği işlemleri başarıyla yapılmaktadır.

Dolgu Dolgusu İle Neler Sağlanabilir?

• Dudak dolgusu ile altın oran korunarak dudaklardaki asimetri giderilir.

• İnce dudaklara hacim kazandırılır.

• Dudağın çevresi belirginleştirilir.

• Aşağıya inen dudak köşeleri şekillendirilir.

• Dudağa daha nemli ve canlı bir görünüm kazandırılır.

Zaman İçerisinde Dudakta Ne Gibi Değişiklikler Meydana Gelir?

Asimetrik, ince ve düz dudaklar her zaman yüzümüzde yorgun ve mutsuz bir ifade olmasına neden olmaktadır. Yaş aldıkça dudak hacim kaybeder, yassılaşır ve enine doğru uzar. Her iki ağız köşesi de aşağıya doğru çekilir. Üst kısımdaki eros yayı hattını kaybeder ve düzleşir. Bu yüzden yaş ilerledikçe dudakların tüm çekiciliği kaybolur.

Dudak Dolgusu İşlemi Ne Kadar Sürer?

İşlem öncesinde sürülen lokal anestezik kremi ile dudak ve çevresi uyuşturulur. İşlem yüz anatomisine hakim bir doktor tarafından, 10-15 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanır.

Dudağın Alacağı Şekle Nasıl Karar Verilir?

Her kadının dudağı kendine has güzellikte bir görünüme sahiptir. Herhangi bir katalog üzerinden dudak modeli seçmek yerine; kendi yüz anatomisine, simetrisine ve çene yapısına göre dudağın şekli planlanmalıdır. Son görünüme iseuygulayıcı doktor karar vermelidir. Doktorun yapacağı değerlendirme oldukça önemlidir.

Özel Günlerden Hemen Önce Dolgu Yaptırmak Uygun Mudur?

Ameliyatsız dudak estetiği işlemi sonrasında dudak ve dudak çevresinde ödem oluşması veya morluk görülebilmesi dolayısıyla, bu işlem özel günlerden 2-3 hafta öncesinde yapılmalıdır. Böylece özel günlerinize dudaklarınızız tüm şıklığıyla beraber gönül rahatlığı ile gidebilirsiniz.

Uygulama Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Uygulamadan iki saat sonra yemek, içmek veya ruj sürmek mümkündür. Dudak yapısı gereği damarların zengin bir bölge olması sebebiyle işlem sonrasında birkaç gün süren şişlikler ve çürümeler olabilmektedir. Olası bir ödemi artırma ihtimalidolayısıyla iki gün kadar travmadan kaçınılmalıdır. İşlem sonrasında herhangi his kaybı oluşmaz; zamanla dudaklarda deformasyon görülmez.

Dudak Dolgusunun Kalıcılığı Ne Kadardır?

Hyaluronik asit dolgular zamanla vücut tarafından emilir. Kalıcılık kullanılan dolguya, genetik faktörlere, ultraviyole maruziyetine, sigara kullanımına, yemek yeme ve uyuma alışkanlıklarına göre değişmekle beraber ortalama 9 ila 12 aykadardır. İlk dolgudan 4 ay sonra yapılacak ikinci bir dolgu bukalıcılığı artırır.