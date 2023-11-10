CİLT TİPİNE UYGUN DOĞAL MASKELER

”yüz maskesi nasıl yapılır ? yüz maskesi evde kolay bir şekilde nası yapılır ? cilt maskesi tariflerinin cilde etkisi nedir ? Tüm bu sorularının cevabı şu şekildedir;

Yüzümüz vücudumuzun en belirgin yeridir ve güzel görünmesi için elimizden gelen her şeyi yaparız. Fakat bazen yeterli olmayabilir. Böyle olunca devreye tabiki doğal ürünler ve maskeler giriyor. Bunun için ilk yapmamız gereken cilt tipimizi bilmek; kuru,hassas,karma yada yağlı. Bu aşamayı belirledikten sonra gelelim uygulayacağımız maskelere. Bunun için doğadaki her ürün cildimiz için bir kaynak aslında. Yüzümüz için doğal bir maskeden daha tazeleyici ve yenileyici bir şey olamaz. Cildimizdeki ölü derileri yok eder, nemlendirir,aydınlık ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Cilt tipimize göre değişik maske çeşitleri vardır. Bu sebeple hangi maskeyi uygulayacağınızı cildinizin ihtiyacına göre seçmelisiniz.

CİLT ETKİSİNE GÖRE MASKE ÇEŞİTLERİ

Öncelikle cildiniz için günde en az 1 saatinizi ayırın. Cildinizin özene ve ilgiye ihtiyacı vardır. Maskeyi uygulamadan önce yüzünüzün tüm kirlerden arınmış olması gerekir.

1- BAL BADEM MASKESİ

Bal badem maskesi için yapmanız gereken tek şey bir çorba kaşığı bal ve 1,2 adet badem. Önce bademleri toz haline gelinceye kadar dövün ve bal ile karıştırın. Ardından üzerine bir çay kaşığı limon suyu ekleyin. Dairesel hareketlerle yüzünüzün her bölgesine uygulayın. 15 dakika cildinizde bekletin. Ardından ılık suyla durulayın.

2- BAL YULAF MASKESİ

Bal yulaf maskesi yüze oldukça bir yumuşaklık katacak. Bir fincan yulafı ezin ve bir çay kaşığı bal ,3 çorba kaşığı süt. İki damla papatya yağı ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra parmaklarınızla dairesel hareketlerle yüzünüze uygulayın. 15 dakika sonunda ılık suyla yıkayın.

3- SALATALIK MASKESİ

Salatalığın cildimizi ne derece aydınlattığını, nemlendirdiğini bilmeyenimiz yoktur sanırım. Özellikle plajda güneş altında kaldıysanız etkisini daha iyi göreceksiniz. 1 adet salatalığı soyun ve püre haline gelene kadar ezin. Yüzünüzün her yerine yayın ve 15 dakika bekleyin. Bol suyla yüzünüzü yıkayın.