Edirne’de apartman girişine park edilen motosiklette çıkan yangından yükselen dumanın apartmanı sarması sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edirne merkez Babademirtaş Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanın girişine park edilen motosiklette henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Motosiklet kısa sürede alev topuna dönerken, alevler apartmanın çeşitli bölgelerine sıçradı. Dumanın apartmana yayılması nedeniyle dışarı çıkamayan bina sakinleri, evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yoğun dumanın evlere de sızması nedeniyle apartman sakinleri balkonlara çıktı. Dumanın tahliye edilmesinin ardından evlerinden çıkarılan vatandaşlar rahat nefes aldı.

Dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Motosiklette inceleme yapan polis ekipleri, yangınla ilgili araştırma başlattı.