Güzel görünmek her kadının isteği, makyaj da kişiyi güzelleştiren daha iyi bir görüntüye kavuşturan işlemin adı, tarihte makyaj ne zaman ortaya çıkmış bilinmez ama, günümüzde bir çok kadın tüm makyaj tekniklerini öğrenerek iyi bir görüntüye kavuşmak istiyor. Dudaklardaki rujun tonu, fondötenin ayarının iyi tutturulması göz kenarı makyajı vs. vs. gibi makyaj teknikleri bir çok kadını daha güzel bir görüntüye kavuşturmaya yetiriyor. Bu yazımızın içeriğinde dumanlı göz makyajı nasıl yapılır ve güzel görünmek için dumanlı göz makyajının kişiye nasıl bir katkısı olur konularını inceleyelim.

Harika bir göz makyajı her zaman iyi bir makyaj demektir. Tüm yüzü ortaya çıkartmaya yarayan gözler, makyajı iyi yapıldığında ortaya iyi bir görüntü çıkar. Tabii göz makyajı yaparken diğer makyaj renkleri de göz makyajına uygun olarak seçilirse. Saç rengi de yüz makyajına uygun olarak seçilmelidir. Mesela kızıl bir saç rengine çok uçuk kaçık renklerden oluşan bir yüz makyajı tercih edilmemelidir.

Göz Kalemi

Göz kalemi göz makyajının olmazsa olmazlarındandır. Fakat makyaj yaparken göz kaleminin seçimi mutlaka makyaj renklerine uygun olarak seçilmelidir. Kalem, üst göz kapağına veya göz kısmının iç kısmına çekilmelidir.

Parlak renklerde makyaj yapan kişiler dumanlı göz makyajını kesinlikle seçmemelidir. Donuk renkte yüz makyajının tamamlayıcısı olan dumanlı göz makyajı genellikle koyu renk saçlarla daha bütün olarak kullanılabilir.

Sadece Alt Kirpikler Boyanmalı

Rimel her zaman elimize alıp tüm kirpiklerimizi boyamak istediğimiz bir makyaj malzemesi. Fakat dumanlı bir göz makyajı yapmak istiyorsak sadece kirpiklerimizin alt kısmına rimel sürmeli üst kirpikler çok sönük ise bir miktar sürmeli eğer iyi bir görüntü de ise üst kirpiklere kesinlikle rimel sürmemeliyiz.

Yuvarlak Yüzler İçin Seçenekler

Her zaman yuvarlak yüzlerde göz makyajı yapmak daha kolaydır. Çünkü göz çevresi daha açık oyuntusu fazla bulunmayan gözlere sahiptirler yuvarlak yüzlü kişiler. Yuvarlak yüzlerde makyajın başlangıç noktası her zaman gözler olmalıdır. Gözler tam bir zarafetle makyaja tabi tutulduktan sonra yüz makyajına ve ruja geçilebilir.

Dumanlı Göz Makyajı Far Setleri

Daha kolay makyaj yapmak isteyen bayanlar için hazırlanmış dumanlı göz makyajı far setleri piyasada neredeyse her markada bulunabilmektedir. Bu setlerin içinde her renkten farklı kutular içinde dumanlı göz makyajı yapabilmek için renk seçenekleri bulunmaktadır. Renklerde karar vermek için kişinin ten rengini iyi tanıması önemlidir.

Mesela açık tenli olan birisi koyu renkleri kullanmamalıdır. Çünkü koyu renkler hem cilt rengini daha parlak ve baskın gösterecek hem de cilt renginde bir zıtlık oluşacaktır. Görüntüyü iyi yakalamak isteyen esmer bayanlar bir miktar açık tonlarda göz makyajını dumanlı bir şekilde yapabilir. Görüntüyü iyi yakalamak için her zaman birkaç ton aralıklı süreçlerde denenebilir.