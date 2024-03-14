Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Osmangazi Belediye Mustafa Dündar, Çarşamba Pazar Park’ı gezerek seçmenin nabzını tuttu. Dündar’ın ilk döneminde ilçeye kazandırdığı eserlerinden biri olan Çarşamba Pazar Park ziyareti sırasında pazarcı esnafı ve vatandaşlar, modern şartlarda alışveriş imkanı sunmasından dolayı Dündar’a teşekkür etti.

Üç dönemdir başarıyla sürdürdüğü Osmangazi Belediye Başkanlığı görevi süresince her fırsatta esnaf ve mahalle ziyaretleri ile vatandaşların yanında olan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cumhur İttifakı tarafından yeniden aday gösterilmesiyle birlikte, ilçeyi karış karış gezerek her zaman olduğu gibi yine esnaf ve vatandaşlarla bir arada olmayı sürdürüyor. Dündar, seçim çalışmaları kapsamında son olarak AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf Başkanı Ahmet Refik Aksu ile birlikte Çarşamba Pazar Parkı’nı gezerek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluştu. İlk döneminde ilçeye kazandırdığı en önemli eserlerden biri olan Çarşamba Pazar Park ziyaretinde Dündar’ı, esnaf ve vatandaşlar yoğun bir ilgiyle karşıladı.

“Vatandaşlarımızı modern alışveriş ile buluşturduk”

İnşa ettikleri kapalı pazar yerleri ile pazarcı esnafı ve vatandaşları rahat alışveriş imkanına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Dündar, yeni dönem için de birçok mahalleye kapalı pazar alanı inşa etmeyi planladıklarını dile getirdi. Pazarcı esnafımızın talepleri ve ihtiyaçları bizler için çok önemli diyen Dündar, “Esnafımız ve vatandaşlarımızın en iyi şartlarda alışveriş yapabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çok şükür, Osmangazi’deki pazar alanlarını cadde ve sokaklardan modern kapalı yerlere taşıdık. Vatandaşlarımız, kışın soğuk ve yağışlı havalarda, yazın sıcakta sokak aralarında dolaşıp pazar alışverişi yapıyordu. Biz bu duruma son vermek için birçok mahallemizde kapalı pazar yerleri inşa ettik. Esnaf ve vatandaşımızı son derece sağlıklı ve modern ortamlarda buluşturduk. İnşallah yeni dönemde de vatandaşlarımızın bize vereceği destek ile çalışmalarımıza devam edeceğiz ve ilçemizdeki kapalı Pazar yerlerinin sayısını daha da arttıracağız. Bunun için yeni projeler hazırladık. 31 Mart sonrası inşallah bu projelerimizi hayata geçirerek vatandaşlarımızın yaşamına kalite katacağız” dedi.