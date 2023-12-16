Dostluklarıyla tüm dünyada büyük ilgi gören ve artık Bursa ile özdeşleşen Adam Amca ve Yaren Leylek hikâyesinin kitabı çıktı. Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde Türkiye’yi temsil eden ilk ve tek köy olan Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesiyle son yıllarda tüm dünyada bilinir oldu. Eskikaraağaç Leylek Köyünde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz’ın 12 sene önce kayığına gelen bir leyleğe, tuttuğu balıklardan ikram etmesiyle başlayan büyük dostluk, 12 senedir bahar aylarında Yaren Leyleğin göçten gelip Adem Amca’nın kayığına konmasıyla devam ediyor. Sonbahara dek her sabah birlikte gölde balığa çıkan ikili, binlerce doğasever tarafından da yakından takip ediliyor.

Filmlere de konu oldu

Daha önce gölge oyunu yapılan, ders kitaplarına konu olan bu dostluk hikayesi, Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla 2019 yılında belgeseli çekilmiş ve bu yapım Prag Film Ödüllerinden en iyi belgesel ödülüyle dönüştü. Dostluk hikâyesi, yakında vizyona girecek bir aile filmine de konu olurken, geçtiğimiz yıl bu hikâyeye şarkı yapılmış ve klibi de çekildi. Ve tüm bunların yanında, bu kez hikâye bir çocuk kitabına da konu oldu. Önceki gün hikâyenin kahramanlarından Adem Yılmaz ile kitabı yazan Karacabey Belediyesi Kültür Müdürü Alper Tüydeş, Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi.

“Tüm doğaseverleri bekliyoruz”

Gerçekleşen görüşmede, kitabı Adem Amcayla birlikte inceleyen Belediye Başkanı Ali Özkan, “Adem Amca ve Yaren Leylek’in ünü Karacabey’in, Bursa’nın hatta Türkiye’nin sınırlarını aştı. Dünyaya mâl oldu. Masal gibi ama masal olmayan gerçek bir hikâye. Artık Karacabey, Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesiyle de anılmaya başlandı. Bu noktada Adem Amca’nın ciddi katkıları var. Biz bütün hayvan severleri, doğa severleri bu bölgeye davet ediyoruz. Bunun yanında, Avrupa Leylek Köyünde Karacabey Belediyesi olarak Mera Islak Projesi başta olmak üzere önemli birçok çevre koruma ve farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Eskikaraağaç Leylek Köyünü sadece bir turizm köyü değil, aynı zamanda doğa okulu gibi işlevsel hale gelmesini sağladık. Bursa’daki okullarımızdan zaman zaman Karacabey’deki bu faaliyetlerimizi öğrenmek isteyenler oluyor. O okullarda doğa sunumları yapıp, öğrencilerin bu konuda bilinçlenmesini de belediye olarak gerçekleştiriyoruz. Tamamen dijitalleşen, çocukların artık sokaktan ve doğadan uzaklaştığı bir ortamda biz çocuklara tarlaları, ağaçları, kuşları, böcekleri, doğayı tanıtmak istiyoruz. Bu çerçevede de örnek bir belediyecilik yaptığımızı düşünüyoruz. Ben bu çalışmalarından dolayı başta Adem Amca’mıza, daha sonra Müdürümüz Alper Tüydeş’e, çizerimiz Ahmet Uzun’a ve emeği geçen herkese ve Eskikaraağaç Köyü’nde yaşayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Çocuklar hikayemizi öğrenecek

Kendi hikayesini konu alan bir kitabının olmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Balıkçı Adem ise “Ben de size çok teşekkür ediyorum. Hem köyümüze hem bu hikâyemize ortak oluyor ve ona katkı sağlıyorsunuz. Sizlerin de katkılarıyla bugün bizim Yaren ile olan dostluğumuz dünyada biliniyor artık. Bu elbette benim için gurur verici. Şimdi kitabımız da var. Çocuklar hikayemizi öğrenecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.