YTB Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Tarih Medeniyet Kültür Programları projesi kapsamında farklı ülkelerden gelen gençleri konuk etti.BURSA (İGFA) - Türk Dünyası, Balkanlar ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden ,farklı kültürlerden gençlerin kültürümüzü, ülkemizi, dilimizi ve medeniyet mirası değerlerimizi yakından tanıması amacıyla yürütülen uluslararası proje kapsamında onlarca genç geçtiğimiz günlerde GSB Bursa İl Müdürlüğü Nilüfer Gençlik Merkezinin koordinasyonunda Bursa’da muhteşem bir gün geçirdi.

Arnavutluk, Kosova, Karadağ gibi balkan ülkeleri yanında yaz boyu Özbekistan, Türkmenistan gibi Türk Dünyasından da misafir gençlerle beraber Avrupalı gençleri de konuk eden Nilüfer Gençlik Merkezi dünya gençliğini tarih, medeniyet, doğal güzellikler ve Türk insanının sıcak samimi misafirperverliğiyle ağırladı.

Müzik ve Halkbilimi Uzmanı/Unesco CID üyesi akademisyen sanatçı Erdinç Ertüzün’ün medeniyet mirasımız türküler ve halkoyunlarımızla gerçekleştirdiği uygulamalı Türk Halk Kültürü semineri gençlerin aktif katılımıyla çoşku ve beğeniyle izlendi.

Akıl ve zeka oyunları ve Türk el sanatları uygulamalarıyla neşeli vakit geçiren gençler Bursa’nın tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret ettiler.