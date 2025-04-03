Trump tarafından açıklanan ek tarifelerle dünyada durgunluk endişeleri zirve yaptı. ABD, Asya ve Avrupa borsalarında %4’ü aşan düşüşler yaşanıyor. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %0,41 geriledi ve 9484’den kapandı. Petrol %7’ye yakın geriledi, dolar endeksi %2 düştü, altın fiyatları da zirveden döndü. EUR/USD paritesi 6 ay sonra 1,10’u aştı. Kriptolar da şoktan etkileniyor. BTC fiyatı akşam saatlerinde 81 bin 500 dolara kadar geriledi.

Piyasalarda hem iç hem de dış gündem maddelerinin öne çıktığı bir gün geride kaldı. ABD Başkanı Trump tarafından dün imzalanan ek tarife kararnamesinin yankıları, bütün dünya piyasalarında etkisini gösterdi. Buna göre ABD, çok sayıda ülkeden ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergilerini yüzde 10-yüzde 50 arasında artırdı.

Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Güney Afrika'ya yüzde 30 gibi beklentileri aşan tarifeler ise piyasalarda gerilimi artırdı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, diğer ülkelere “karşılık vermemeleri” uyarısında bulunurken, AB ve Çin misilleme yapacağını açıkladı. Başka ülkelerin de misilleme yapmasının söz konusu olabileceğini, böylece ticaret savaşlarının derinleşebileceğini aktaran analistler; bu endişelerle birlikte risk algısının yükseldiğini, güvenli liman talebinin arttığını ve hisse senetlerine satış geldiğini ifade ediyor.

Tarifelerin küresel büyüme ve enflasyon üzerinde de olumsuz yansımalarının olabileceğine dikkat çekilirken; altın fiyatları güvenli liman alımları ile birlikte önce 3167 dolar ile rekor seviyeyi gördü. Ardından kâr satışları ile ons altın 3120 dolara kadar geriledi.

Talep endişeleri ile birlikte Brent petrolün varil fiyatı ise bugün yaklaşık %7,00 geriledi ve 69,75 dolara çekildi. OPEC+ Grubunun da arz kesintilerine kademeli olarak son verme kararı almaları, petroldeki düşüşü hızlandırdı.

Öte yandan FED’in gelecekte “daha fazla indirim yapmak zorunda kalabileceği” yönündeki beklentilerle birlikte ABD tahvillerinde de “güvenli liman” alımları hızlandı. 10 yıllık ABD tahvilinin faizi %4,35 geriledi ve 4,00 sınırına kadar çekildi.

Dolar endeksi %2 kayıpla 101,40’a kadar geriledi ve son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. EUR/USD paritesi de 6 ay sonra 1,10 seviyesini aştı.

Hisse senedi piyasalarına bakıldığında; Asya borsaları bugün düşüşle kapandı. Japonya borsasında değer kaybı %2,77 olarak gerçekleşti. Avrupa borsalarında kayıplar %3’e yaklaşırken, ABD borsaları da güne %4’ün üzerinde düşüşlerle başladı.

Bu arada kriptolar da şoktan etkileniyor. BTC fiyatı akşam saatlerinde 81 bin 500 dolara kadar geriledi.

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi de gelişmelerden etkilendi. Endeks %0,41 geriledi ve 9484 puandan kapandı. ABD’nin açıkladığı ek tarifelerde Türkiye’nin %10 ile en düşük kategorideki ülkeler arasında yer alması ve mart enflasyon rakamlarının aylık bazda %2,48 ile piyasa beklentilerinin altında kalması, Türkiye piyasalarındaki kaybın daha düşük olmasını sağladı.