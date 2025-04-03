Kaza sırasında ise bir kedi de öldü.

Kaza saat 18.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir seyir halinde olan Sürücü Mustafa K.(31) yönetimindeki 16 AZM 162 plakalı hafif ticari araç, Ümitalan mahallesinden yola ters yönde çıkış yapan sürücü Mehmet Ö.(27) yönetimindeki 06 YUT 64 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu yaralandı. Kaza yerine 112, Jandarma, Bölge Trafik ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve arkadaşı Gamze E.(24) ekiplerce kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Bir kedi ise savrulan araçların çarpması sonucu öldü.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.