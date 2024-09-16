SEDAŞ ekibi, Dünya Temizlik Günü kapsamında İzmit Yahya Kaptan mevkisindeki yeşil alan parkurunda çevre temizliği yaptı.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) gönüllü ekibi, çevre temizliği yaparak sürdürülebilir bir dünya için farkındalığa ortak oldu. Çevreyi temiz tutmanın büyük öneme sahip olduğunu hatırlatan SEDAŞ gönüllüleri, plastik ve evsel atıkları, kağıtları ve diğer çevreyi kirleten maddeleri topladı.

Her yıl faaliyet bölgesindeki farklı noktalarda çevre temizlik etkinlikleri düzenleyen SEDAŞ’ın bu yıl İzmit’te gerçekleştirdiği etkinliğe, çalışanlar ve ailelerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar da katıldı. SEDAŞ gönüllüleri, yürüyüş parkurunda yüzlerce kilo çöp toplayarak bölgeyi temizledi.