11 Ekim 2024 tarihinde Dipsizgöl İlkokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, uzayın derinliklerinden mikro dünyalara uzanan keşiflerle dolu eşsiz bir bilim yolculuğuna sahne oldu.

Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdüründen Destek

Etkinliğe, İnegöl Kaymakamı Sn. Eren Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Halil İbrahim Zengin de katılım göstererek, öğrencilere ilham kaynağı oldular. Öğrencilerle birlikte bilim sohbetlerine katılan ve atölye çalışmalarını izleyen protokol üyeleri, projenin önemine vurgu yaparak bu tür projelerin köy okullarına bilim ve sanatın dokusunu kazandırmada önemli bir rol oynadığını belirttiler.

Bilim ve Sanat Bir Arada

"Makro Alemden Mikro Aleme" projesi kapsamında öğrenciler, artırılmış gerçeklik uygulamaları, roket atölyesi, su roketi atışları, uzay mekiği ve gök atlası yapımı gibi birçok farklı etkinlikte yer alarak bilim dünyasına adım attılar. Bu atölye çalışmaları sayesinde öğrenciler, hem bilimsel farkındalık kazandı hem de eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Bilimle sanatı buluşturan bu etkinlik, geleceğin bilim insanlarına ilham olma yolunda önemli bir adım oldu.

Emeği Geçenlere Teşekkürler

Kurum Müdürü Gökhan Yavuz, etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen tüm öğretmenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür etti. Projede görev alan öğretmenler Fevzi Çetin, Pınar Deniz, Murat Deniz, Gökay Organcı ve Gülsüm DOĞAN’a özel teşekkürlerini sunan Yavuz, ayrıca Dipsizgöl İlkokulu Müdürü, öğretmenleri, köy muhtarı ve Dipsizgöl halkına da misafirperverliklerinden dolayı minnettarlığını dile getirdi.

Yavuz, "Bu tür projelerle geleceğin bilim insanlarına ilham vermeye ve bilim sevgisini aşılamaya devam edeceğiz" diyerek, eğitimde inovasyon ve bilim farkındalığının önemine bir kez daha dikkat çekti.

İnegöl Bilim ve Sanat Merkezi olarak geleceğe yönelik daha fazla projeyle öğrencilerimizi bilimin ışığında yetiştirmeye devam ediyoruz.