Saloni Mobilya’nın global müşterilerine yönelik hazırladığı yeni sunum merkezi Bursa’da hizmete açıldı. Saloni Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek, merkezin proje çalışmaları ve toptan satış faaliyetlerinde kullanılacağını, dünyanın farklı ülkelerinden sektör temsilcilerinin burada ağırlanacağını açıkladı.

“Bu yatırımı daha önce yapmalıydık”

Açılışta konuşan Saloni Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek, Bursa’ya böyle bir yatırım yapmakta geç kaldıklarını belirterek global sunum merkezi için daha önce yurt dışındaki farklı şehirleri değerlendirdiklerini anlattı.

Viyana, Almanya ve ABD gibi seçenekler üzerinde durduklarını aktaran Özbek, sonunda yatırımın Bursa’da yapılmasına karar verdiklerini söyledi.

Özbek, “Taş yerinde ağırdır. Bizim Bursa gibi kadim bir şehrimiz var. Bu global sunum merkezimizi Bursa’da yapılandıralım dedik” ifadelerini kullandı.

“Üretici olmak artık tek başına yetmiyor”

Mobilya sektöründe yalnızca üretim kapasitesinin yeterli olmadığını vurgulayan Özbek, markalaşma ve satış kanallarının geliştirilmesinin şirketlerin öncelikli konuları arasında bulunduğunu ifade etti.

Özbek, şirket olarak üretimi yalnızca hacim üzerinden büyütmek yerine marka değeri oluşturmaya, doğru fiyatlama ve ölçekle faaliyet göstermeye odaklandıklarını kaydetti.

Yeni merkezin yalnızca perakende satış yapılan bir mağaza olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Özbek, tesisin aynı zamanda uluslararası iş bağlantılarının yürütüleceği bir merkez olarak kullanılacağını söyledi.

Bir yılda 100 ülkeden ziyaretçi hedefi

Saloni’nin dünyanın farklı noktalarından gelen müşterilerini Bursa’daki merkezde ağırlayacağını aktaran Özbek, “Tahmin ediyorum ki bir yıl içinde 100 ülkeden misafir ağırlarız” dedi.

Özbek ayrıca Saloni’nin 20 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren bir marka olduğunu belirterek bu tür sunum alanlarıyla ihracat hacmini daha da büyütmeyi amaçladıklarını söyledi.

Şirketin geçen yıl Ticaret Bakanlığı tarafından TURQUALITY programına alındığını dile getiren Özbek, Türkiye’de tasarlanan özgün ürünleri daha yüksek katma değerle dünya pazarlarına sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Okyay: “Bursa ve İnegöl mobilya endüstrisinin önemli merkezlerinden”

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay da konuşmasında Bursa ve İnegöl’deki mobilya sektörünün üretim, tasarım ve ihracat kapasitesine değindi.

Saloni ile iş ilişkilerini klasik bir tedarikçi-müşteri ilişkisi olarak değerlendirmediğini söyleyen Okyay, mobilya ile porselenin birbirini tamamladığı bir iş birliği modeli oluşturduklarını belirtti.

Okyay, Saloni ve Olgun Yapı ortaklığında oluşturulan merkezin farklı sanayi alanlarını buluşturduğunu dile getirerek, “Burası sadece bir mobilya mağazası değil, aslında bir fikrin hayata geçirilmesi. Farklı sanayi geleneklerinin bir araya geldiği bir buluşma noktası” dedi.

İnegöl’de daha önce gerçekleştirdiği ziyaretlerden de söz eden Okyay, bölgedeki mobilya işletmelerinde ihracatı artırma ve sektörü geliştirme yönünde yoğun bir çalışma gözlemlediğini söyledi.

“Türk tasarımını dünyaya taşıyor”

Bursa ve İnegöl’ün Türkiye mobilya sektöründeki konumuna dikkat çeken Okyay, bölgede yüzlerce atölye ile binlerce usta ve zanaatkârın üretime katkı verdiğini belirtti.

Bölgenin uzun yıllardır farklı ülkelere mobilya ihracatı gerçekleştirdiğini ifade eden Okyay, burada geliştirilen ürünlerin dünya pazarlarına taşınmasının Türk tasarımının uluslararası görünürlüğü açısından önemli olduğunu söyledi.

Yılmaz ve Salman’dan yatırım vurgusu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise ekonomik şartlara rağmen gerçekleştirilen yatırımı girişimcilik ve inovasyon açısından değerlendirdi. Yılmaz, açılan merkezin bir mağazanın ötesinde tasarım ve üretimin bir araya geldiği bir proje olduğunu ifade etti. Yılmaz’ın Yıldırım Belediye Başkanlığı görevi belediyenin Eylül 2026 tarihli güncel içeriklerinde de yer alıyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da Saloni, Olgun Yapı ve Kale Grubu arasındaki iş birliğine değinerek, ekonomik şartların zorlaştığı dönemlerde firmaların yatırım ve yenilikçi çözümlerle faaliyetlerini sürdürmesinin önem taşıdığını söyledi. Salman’ın AK Parti Bursa Milletvekili olarak görev yaptığı TBMM’nin güncel kayıtlarında da yer alıyor.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve protokol üyeleri ile davetlilerin katılımıyla açılış kurdelesi kesilerek; Saloni Bursa sunum merkezi açıldı