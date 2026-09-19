Edinilen bilgilere göre yangın, Yunus Emre Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde bulunan Çakır Sitesi’ndeki bir dairede meydana geldi.

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Dairenin mutfak bölümündeki ankastrede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mutfaktaki yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

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Yangın sırasında oluşan yoğun dumandan etkilenen 2’si çocuk 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ