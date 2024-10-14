TÜBİTAK 4006 Projesi kapsamında başarılı çalışmalar yapan öğrenciler de bu anlamlı gecede onurlandırıldı.

Geleceğin Bilim İnsanları ve Sanatçıları Sahneye Çıktı

Törene katılan veliler, öğrencilerin büyük başarısına tanıklık ederken, merkez müdürü Gökhan Yavuz açılış konuşmasında, gençlerin bilim ve sanat yolculuklarında attıkları adımların ne kadar önemli olduğunu vurguladı. "Bugün burada elde edilen başarılar, sadece bir başlangıç" diyen Yavuz, öğrencilerin geleceğe yönelik büyük adımlar attıklarını belirtti.

Uyum Programı Sertifika Töreni

Uyum Programı kapsamında 40 saatlik eğitim sürecini başarıyla tamamlayan ve bu yıl İnegöl Bilim ve Sanat Merkezi’ne katılan öğrenciler, gururla sertifikalarını aldı. Bu süreçte kazandıkları özgüven ve bilimsel bakış açısı, onların gelecekteki başarılarının habercisi oldu.

Dünya Uzay Haftası Yarışmaları

Uzay meraklısı öğrenciler, Dünya Uzay Haftası kapsamında "Uzay ve İklim Değişikliği" temalı yarışmalarda, resim, şiir, mektup ve paraşütlü su roketi projeleriyle büyük bir başarı elde etti. Dereceye giren öğrenciler, madalya ve ödüllerini alırken büyük coşku yaşadı.

TÜBİTAK 4006 Projesi

Bilime olan tutkularını gerçekleştirdikleri projelerle ortaya koyan öğrenciler, TÜBİTAK 4006 Projesi kapsamında bilimsel başarılarını sertifikalarla taçlandırdı. Bilimsel düşünme yetilerini geliştiren öğrenciler, bu projelerle sadece bugünün değil, geleceğin de bilim insanları olacaklarını kanıtladılar.

Tören sonunda emeği geçen öğretmenler ve öğrenciler alkışlarla onurlandırılırken, veliler de çocuklarının başarılarına şahit olmanın mutluluğunu yaşadı. Gece, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Bu anlamlı etkinliğe destek veren @tim_tem_ @melek_yildirimofficial ve @armaganyuminegol'e teşekkür ederiz.

İnegöl Bilim ve Sanat Merkezi olarak geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyoruz!