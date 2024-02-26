Dünyaca ünlü Kazak sanatçı Dimash Kudaibergen, Beşiktaş’ta 24 Mayıs’ta vereceği konseri öncesi basın toplantısında konuştu. Konsere 40 bin kişinin katılması öngörülürken, Kudaibergen ise “Bizler Türkiye’yi ailemizin bir parçası olarak gözüyoruz. Dileğimiz bu konserde de bütün coşkuyla ve beklentilerimizi de gerçekleştirebilmek için çalışmaktır. Türkiye’deki şarkıları da severek dinliyorum” dedi.

Dünyaca ünlü Dimash Kudaibergen, D2’den D8’e kadar uzanan 6 oktav genişliğinde ses yelpazesine sahip olurken çok küçük yaşlarda şarkı söyleyerek piyano çalmaya başladı. 29 yaşındaki genç sanatçı, 2017 yılında Çin’de katıldığı ses yarışmasında ün kazandı. 6 enstrüman çalabilen sanatçı, 12 dilde sergileyebildiği performanslarla büyük ilgi görüyor. Kazak sanatçı Kudaibergen, 24 Mayıs’ta Beşiktaş Stadyumu’nda 40 bin kişiye dev bir konser verecek. Ünlü sanatçı Dimash Kudaibergen’in vereceği konsere Çin, Rusya, Avrupa ülkeleri ve Kazakistan’dan yaklaşık 20 bin turistin gelmesi planlanıyor. Sanatçı Kudaibergen, sevenlerine müzikal şölen sunacağı konser öncesi Beşiktaş’ta düzenlenen basın toplantısında konuştu. Basın toplantısında da sevenlerinin yalnız bırakmadığı Dimash Kudaibergen, dev konserde sürprizleriyle de hayranlarını şaşırtmaya hazırlandığı ifade edildi. Öte yandan basın toplantısında Dimash Kudaibergen’in yeni şarkısının, video gösterimi yapıldı. Toplantı, sanatçının hayranlarıyla fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

“Kardeş bir ülkede bulunmanın vermiş olduğu coşkuyla güzel bir konser olacağı kanaatindeyiz”

İstanbul’da vereceği konser hakkında konuşan ünlü sanatçı Dimash Kudaibergen, “Biz kardeş bir ülkede olmaktan çok mutluyuz. Her gelişimizde özel duygular içerisinde oluyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde bu önemli ve güzel etkinlikte konserimizin tanıtımını yaptık. Türk kardeşlerimize, hepsini beklediğimizi dile getirmek istiyorum. Konserimizi stinger adlı verilen proje kapsamında gerçekleştireceğiz. Bu projede çok kapsamlı ve Türkiye’ye özel bir çalışma. Bizler her çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da heyecan içindeyiz. Özellikle kardeş bir ülkede bulunmanın vermiş olduğu coşkuyla güzel bir konser olacağı kanaatindeyiz. Bizler Türkiye’yi ailemizin bir parçası olarak gözüyoruz. Dileğimiz bu konserde de bütün coşkuyla ve beklentilerimizi de gerçekleştirebilmek için çalışmaktır. Herkesi de bekliyoruz. Genel anlamda Türk şarkılarını çok beğeniyorum. Kazakistan’da da özellikle Türklerle içli dışlı olduğumuz ortamlar olabiliyor. Buralarda Türk şarkılarını seslendirince kendimi doğal olarak bir Türk gibi hissediyorum. Türkiye’deki şarkıları da severek dinliyorum. Severek takip ediyorum. Herkesi konserime bekliyorum. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.