İstanbul’un Fatih ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, dünya çapında tanınan markaların taklidi 120 bin cüzdan ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Dünya çapında bilinen çeşitli markalara ait binlerce kaçak ve sahte cüzdanların bir şebeke tarafından el altından piyasaya sürülmeye hazır olduğu ve depolarda saklandığı bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 10 Ağustos’ta Fatih’te 3 farklı depoya düzenlenen operasyonda, 108 bin 70 deri cüzdan ele geçirildi. Kaçakçılık polisinin yaptığı operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 120 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.