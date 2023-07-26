Bursa'Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı Macera Park, önümüzdeki günlerde dünyaca ünlü masal kahramanlarının heykellerinin sergilendiği ‘Masal Bahçesi’ ile ziyaret edilebilecek.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin Hamitler Mahallesi’nde 50 bin metrekare alan üzerinde inşa ettiği Macera Bursa, adrenalin ve eğlencenin yanında 245 bin adet çiçekten oluşan bahar bahçesi ile ziyaretçilerini büyülerken, özellikle çocukların çok beğeneceği yeni bir bölümü de hizmet vermeye başlıyor.

‘Masal Bahçesi’ adı verilen konseptte, dünyaca ünlü masal kahramanlarının heykelleri sergileniyor.

22 adet tema ve masal dinleme alanında oluşan bahçede, 24 noktada 122 parça heykel yer alıyor.

Pinokyo, Keloğlan, Ninja Kaplumbağalar, Taş Devri, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, Temel Reis, Nasreddin Hoca, Kırmızı Başlıklı Kız, Buz Devri, Külkedisi, TenTen, Bremen Mızıkacıları gibi birçok masal kahramanı önümüzdeki günlerde çocuklar ile buluşacak.

ÇOCUKLARIN YENİ EĞLENCE MERKEZİ

50 dönüm alan üzerine kurulu Macera Bursa içerisinde, kır kahvesi, yürüyüş yolu, çocuk oyun ve egzersiz alanları, doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları, adrenalin park, bahar bahçesi ve masal bahçesi yer alıyor. Adrenalin parkta 150 metrelik çift hat zipline, 19 etaplı ip parkuru, tırmanma duvarı ve serbest düşüş platformu, zipcoaster yer alıyor. Bahar bahçesinde ise 245 bin bitki ve mevsimsel çiçekler ile 19 noktada farklı konu temalı 40 adet heykel ve objeden oluşuyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan Masal Bahçesi’ni basın mensuplarına tanıttı.

Hamitler bölgesinin Bursa’da planlı yapılaşmanın olduğu örnek yerleşim yeri olduğunu belirten Başkan Dündar, “Bu bölgemizde altyapı çalışmaları ve sosyal donatı alanları kendini hissettiriyor. İşte bunlardan bir tanesi ‘Macera Bursa’ adını vermiş olduğumuz yerdeyiz. Burasının bir kısmı kamulaştırmayla elde edildi. 50 dönüm alan içerisinde çiçek bahçesi, bahar bahçesi, masal bahçesi, adrenalin park, kafeterya, çocuk oyun gruplarının ve yürüme alanlarının olduğu mekanları burada oluşturduk. Gezmiş olduğumuz masal bahçesinde ilgi gören ve Türkiye’de çok bulunmayan yeni bir konsept olarak hizmete sunuyoruz. Yapmış olduğumuz park içerisinde 24 farklı noktada 22 adet ana konu işleniyor. 122 parça heykel özel olarak işlenip yapıldı.” diye konuştu.

Masal Bahçesi’ni basın mensupları ve AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte gezen Başkan Dündar, masal kahramanlarının kısa sürede Bursalılar ile buluşacağı müjdesini verdi. Bu arada basın mensupları, adrenalin park bölümündeki zipline, zipcoaster ve tırmanma duvarında eğlenceli vakit geçirdi.