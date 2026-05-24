Balıkesir'i, kültür ve sanatla anılan bir kent haline getirmek ve sanatla iç içe nesiller yetiştirmek amacıyla çalışmalarına yön veren Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Türk sanatçıları, Balıkesirlilerle buluşturuyor. İlk resitalini 6 yaşında gerçekleştiren, 16 yaşında Paris Konservatuvarı'ndan üstün başarı göstergesi 'Premier Prix du Piano' derecesiyle mezun olan ve ünü Venezuela'dan Japonya'ya kadar 80 ülkeye uzanan devlet sanatçısı unvanına sahip dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'ni hıncahınç dolduran dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Eşsiz performansı dakikalarca ayakta alkışlandı

Bach, Mozart, Beethoven ve Ahmet Adnan Saygun'un eserlerinden oluşan zengin bir seçkiyi, olağanüstü teknik hâkimiyeti ve ustalığıyla icra eden Gülsin Onay ayrıca Türk halk müziğinin karakteristik yapısını ulusal ve çağdaş bir dille ölümsüzleştiren 10 eserden oluşan Aksak Tartılar Üzerine etütlerinden 4 ve 7 numaraları eserleri de tuşesinin gücü ve derin bir entelektüel kavrayışla yorumlayarak dinleyicilere büyüleyici bir müzik ziyafeti sundu. Chopin'in piyano repertuvarının en anıtsal ve teknik açıdan en zorlu eserlerinden biri olan 3. Sonatı ile resitalin kapanışını gerçekleştiren Gülsin Onay'ın eşsiz performansı seyirci tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Balıkesir'e hayran kaldı

Balıkesir'e ilk defa geldiğini belirten dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, hem şehre hem de insanlarına hayran kaldığını ifade ederek 'Burada çok güzel iki gün geçirdim. Çok yetenekli gençlerle çalışmalar yaptık onları da çok beğendim, hepsine başarılar diliyorum' şeklinde konuştu.

Balıkesir'in kültür sanat hayatına büyük hizmet

Gülsin Onay'ı dinlemeye gelenler arasında Türkiye'de klasik müziğin öncülerinden ve Cumhuriyet tarihinin ilk bestecilerinden piyanist ve orkestra şefi Cemal Reşit Rey'in öğrencilerinden 94 yaşındaki Taner Beşorak, sahneye çıkarak Gülsin Onay'a başarılı performansından dolayı övgüler yağdırdı. Gülsin Onay'ın Balıkesir'de sahne almasının kentin kültür sanat hayatına çok büyük bir hizmet olduğunun altını çizen Taner Beşorak, sanatçıyı Balıkesir halkıyla buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Gülsin Onay'ın oldukça zor ve karmaşık eserlerden meydana gelen repertuvarını kusursuz bir şekilde icra ettiğini belirten Beşorak, Gülsin Onay'ı tebrik ederek teşekkürlerini iletti.

'Onur duyduk'

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ı, Balıkesir'de ağırlamaktan dolayı duydukları onur ve mutluluğu ifade eden Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Gülsin Onay'ın, Balıkesirlilerle buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a da teşekkür eden Özden, sanatseverleri, usta sanatçılarla bir araya getirmeye edeceklerini söyledi.

Hayranlarıyla fotoğraf çektirdi

Programın sonunda Gülsin Onay, Serhan Yedig tarafından kaleme alınan 'Yaşam Sevinci Tuşlarla Buluşunca' isimli kendi sanat hayatını ve müziğe olan tutkusunu anlatan kitabı ile albüm ve CD'lerini imzalayarak hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.