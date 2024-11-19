Türkiye’nin eşsiz doğasıyla gidenin büyülendiği o köy ‘Dünyanın En İyi Turizm Köyü’ seçildi. Gidenin dönmek istemediği o köy adeta dünyadaki cennetin adresi.

Birleşmiş Milletlere’e (BM) bağlı olan Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) bu yılki en iyileri seçti. 2021 yılında başlatılan dünyanın dört bir yanında, kültürü, gelenekleri ve biyolojik çeşitliliği ile öne çıkan pek çok köy dünyanın en iyi olmayı başardı.

Bu yıl ise ‘Dünyanın En İyi Turizm Köyü’ listesine dahil olan dünyanın çeşitli destinasyonlarından 55 köy arasından Türkiye’nin doğasıyla büyümeyi başardığı o köy seçildi.

Torosların zirvesinde yer alan bu köy gidenlerin büyülendiği adeta doğasıyla dünyadaki cennet olarak nitelendirilen en büyük köylerden biri olarak biliniyor.

TOROSLARIN ZİRVESİNDEN DÜNYANIN EN İYİSİNE!

Antalya’ya 2,5 kilometre uzaklıkta bulunan eski bir Yörük köyü olan Manavgat Çay’ını besleyen derelerin arasında yer alan Ormana ‘Dünyanın En İyi Turizm Köyü’ olarak seçildi.

57 yıldır düzenlenen üzüm festivali ile Antalya’nın gözdesi olan Ormana, tarihi evleri ve kültürel değerlerin özenle korunması ile dikkat çekiyor.

2021'den bu yana Dünyanın En İyi Turizm Köyleri Listesi'ne Türkiye'den Mustafapaşa (Ürgüp-Nevşehir), Taraklı (Sakarya), Birgi (Ödemiş-İzmir), Şirince (Selçuk-İzmir) köyleri girmişti.

Daha önce söz konusu listede üçüncülükte almış olan Ormana için Özgüven Vakfı’nın yöneticisi Tolga Özgüven, Ormana'daki bölgeye özgü tüm evleri restore ederek ve birçoğunu da turizme açarak yapılan değişikliklerden söz ederken, "2021'den sonra yeniden tüm hazırlıklarımızı yaptık ve TGA aracılığıyla bu yıl için yaptığımız başvuru neticesinde Ormana, dünyada 55 köyle birlikte bu yıl Türkiye'den seçilen tek köy oldu" ifadelerini kullandı.