10. Kıl Kurdu

Kıl kurdu, enterobiasise (veya kıl kurdu enfeksiyonuna) neden olduğu bilinen parazitik bir hastalıktır. Dünya çapında bulunan Kıl kurdu; Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Okyanusya’daki en yaygın parazit enfeksiyonlarından biridir. Parazitin kendisi bilimsel olarak Enterobius vermicularis olarak bilinen ince, beyaz bir kurttur. Solucan genellikle bir zımba uzunluğundadır ve insanların kolon ve rektumunu enfekte ettiği bilinmektedir.

Tüm bireyler (yaş, cinsiyet veya ırktan bağımsız olarak) hastalığa duyarlı olsa da, araştırmacılar çocukların yetişkinlerde kıl kurdu sorunlarından daha çok riske sahip olduğunu keşfettiler. Kıl kurtları fekal-oral yolla yayıldığından, çocuklar (özellikle çocuk bakım merkezlerindekiler), bu yaş grubunda parmak emme ve tırnak yeme daha yaygın olduğu için enfeksiyon riski çok daha yüksektir. Kıl Kurdu Belirtileri arasında anal / rektum bölgesinde (özellikle geceleri) şiddetli kaşıntı, karın ağrısı, sinirlilik, mide bulantısı, kilo kaybı ve rektal bölge çevresinde küçük kurtların varlığı yer alır. Daha şiddetli vakalarda, kıl kurdu zararları ciddi oranda artar, idrar yoluna girerek enfeksiyonlara ve idrara çıkma güçlüklerine neden olabilir.

Kılkurdu teşhisi, doktorlar için nispeten kolaydır ve anal bölgeden numune toplamak için bir “bant testi” içerir. Bazen, özellikle ağır vakalarda, paraziti tespit etmek için bir el feneri ile basit bir görsel inceleme yeterlidir. Nadiren ölümcül olsa da, parazitin daha fazla yayılmasını önlemek için Kılkurdu enfeksiyonunun hızlı tedavisi gerekir. Kıl Kurdu tedavisi seçenekleri arasında enfeksiyona karşı yaklaşık yüzde 95 etkili olan ve kıl kurdu ilacı olarak bilinen EMVERM (mebendazol) bulunur.

9. Toksoplazma Gondii

Toksoplazma Gondii toksoplazmoza neden olduğu bilinen oldukça bulaşıcı bir parazittir. Hastalık, pişmemiş yiyeceklerde yaygındır, ancak ağırlıklı olarak kedi dışkısında bulunur. Hastalık, dışkı maddesi ile temas eden yetişkinlere ve çocuklara yayılabilir ve enfeksiyona en duyarlı olanlar hamile kadınlardır. Bu nedenle, hamile kadınlar genellikle hamilelikleri sırasında kedilerden uzak durmaya teşvik edilirler, çünkü toksoplazmoz doğmamış bebeklere ciddi komplikasyonlara neden olabilir (doğuştan toksoplazmoz olarak bilinir). Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının hayatlarının bir noktasında bu parazit ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir ve Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 11’i her yıl etkilenmektedir (çoğu enfeksiyondan habersiz). Ayrıca her yıl dünya çapında teşhis edilen 200.000 yeni konjenital toksoplazmoz vakası vardır.

Enfekte olduktan sonra, hastalık enfeksiyondan birkaç hafta sonra hafif grip benzeri bir hastalık dışında belirgin semptomlara sahip olmadığından parazit teşhisini elde etmek zordur. Enfeksiyonun “Akut Toksoplazmoz”, “Gizli Toksoplazmoz” ve “Kutanöz Toksoplazmoz” dahil olmak üzere üç ayrı aşaması olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, sağlıklı yetişkinlerde vücudun bağışıklık sistemi genellikle ani hastalığı önleyecek kadar paraziti baskılayabildiğinden semptomlar nadiren kendini gösterir.

Tedavi edilmeden bırakıldığında, parazit özellikle anne bekleyenler için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu, düşükleri ve bebekler için artan körlük, epilepsi veya ciddi zihinsel anormallikler(şizofreni) riskini içerir. Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde, her yıl yaklaşık 750 kişi parazitten ölüyor ve bu vakaların yarısı kontamine etten kaynaklanıyor. Bu yüzden, toksoplazmoz “Amerika’daki gıda kaynaklı ölümlerin üçüncü önde gelen nedeni” olarak kabul edilmektedir.

Uzmanlar, temizlik ve uygun yiyecek hazırlamanın toksoplazmoz için en iyi çareler olduğu konusunda hemfikirdir. CDC (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi), kedi sahipleri için evinizde parazit oluşumunu önlemek ve kedilerin çiğ / pişmemiş etle beslenmesini önlemek için çöp kutularının günlük olarak değiştirilmesini önermektedir. Tedavi edilmesi zor olsa da, pirimetamin, sülfadiazin ve folinik asit kombinasyonunu içeren çoklu tedavi seçeneklerinin paraziti ortadan kaldırmada etkili olduğu kanıtlanmıştır.

8. Fil Hastalığı – Filariasis Solucanlar

Halk arasında fil hastalığı olarak bilinen Filariasis hastalığı, birkaç filaryal solucan türünün (yuvarlak solucanlar olarak da bilinir) neden olduğu parazitik bir hastalıktır. Solucanlar genellikle sivrisinek ısırıkları yoluyla yayılırlar, burada yeni konaklarının kan akışına girerler ve aktif olarak lenfatik sisteme saldırırlar. Birçok kişi ilk enfeksiyonda hiçbir belirti yaşamasa da, diğerleri kollarda, göğüslerde, bacaklarda ve fil hastalığı olarak bilinen cinsel organlarda şiddetli şişlik geliştirir.

Nadiren ölümcül olsa da, solucanın lenfatik sistemdeki bozulması, aşırı ağrıya ve çoğu zaman üçüncü dünya ülkelerinde (bireyler genellikle yerel topluluklar tarafından damgalandığı için) sosyal dışlanmaya neden olan ciddi engellere neden olur. Parazitin her yıl 120 milyondan fazla insanı enfekte ettiğine inanılıyor ve bu bireylerin yaklaşık 1 / 3’ünü (40 milyon) şekilsiz ve kalıcı olarak yetersiz bırakıyor.

Sinek kurtlarının sivrisinek geçişi yoluyla yayılması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında toplam 52 farklı ülkede yaklaşık 886 milyon insanın enfeksiyon kapma riski altında olduğunu tahmin ediyor. Tedavi edilebilir bir durum olmasına rağmen (özellikle enfeksiyon ilk ortaya çıktığında), uzun vadeli enfeksiyonun ikincil bakteriyel enfeksiyonlara da neden olduğu ve parazitin konağının bağışıklık sistemini önemli ölçüde zayıflattığı bilinmektedir.

Albendazol, ivermektin ve dietilkarbamazin sitrat dahil filaryal kurtlarla savaşmak için çok sayıda tedavi mevcuttur. Bu ilaçların düzenli kullanımının, mikrofilaryayı haftalar içinde kan dolaşımından yok etmede oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır. Sivrisinek kontrolü, hastalığa duyarlı popülasyonların ön tedavisi ile birlikte, bu parazitin yayılmasını ortadan kaldırmak için en iyi seçenek olmaya devam etmektedir.

7. Tenyalar

Gelişmiş etoburların bağırsaklarında yaşayan tenya; düz, parçalı bir kurttur ve kirli su tüketen çiftlik hayvanlarını enfekte ettiğine inanılır. Bu parazitler daha sonra enfekte hayvanlardan (domuzlar, balıklar ve inekler dahil) çiğ veya pişmemiş et tükettikten sonra insanlara yayılır. Kolayca tedavi edilmesine rağmen, uzun süreli enfeksiyon, solucan büyümeye devam ederken insanlar için yaşamı tehdit eden koşullara neden olabilir; bağırsak kanallarını tıkayarak nöbetlere, kas ve göz hasarına ve ayrıca vücuttaki hayati organlarda ciddi hasara neden olur.

Daha gelişmiş durumlarda, tenya veya tenya yumurtası vücudun diğer bölgelerine de girebilir ve bir bireyin kalbine, karaciğerine ve beynine ciddi zararlar verebilir. Tenya paraziti, insan vücudunda önemli besinleri derisinden emerek büyür. Tenyaların çoğu nispeten küçük olmasına rağmen (1/125 cm), bazıları yaklaşık 15.23 metre gibi şaşırtıcı uzunluklara ulaştı. Türkiye’de tenyaların neden olduğu ölümlerin nispeten nadir olmasına rağmen, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünya çapında her yıl yaklaşık 50.000 kişinin tenya enfeksiyonlarından (ve bunların komplikasyonlarından) öldüğünü tahmin ediyor.

Tenya kurdu enfeksiyonunun neden olduğu semptomların olmaması teşhisi zorlaştırır. Nadiren, tenyalarda görülen tek belirti bağırsak hareketleri sırasında solucan bölümlerinin geçmesidir. Bununla birlikte, semptomların çoğu belirsizdir ve genel mide bulantısı, karın ağrısı, açlık (veya iştahsızlık), ishal, uyuşukluk, kilo kaybı ve vitamin eksikliklerini içerir. Bir tenya enfeksiyonundan şüpheleniliyorsa, doktorlar genellikle parazitin varlığını doğrulamak için BT taramaları veya MR’lar, kan testleri ve dışkı örnekleri dahil olmak üzere bir test kombinasyonu kullanır.

Bir tenya enfeksiyonunun teşhisi doğrulanırsa, Tenya tedavisi için oral bazlı ilaç (prazikuantel (Biltricide)) uygulanır. Prazikuantel Tenya ilacı olarak oldukça etkilidir (yüzde 95 iyileşme oranı) ve tenyayı felç ettiği, bağırsaktan kendilerini salıvermelerine, çözünmelerine neden olduğu bilinmektedir. Uzmanlar, tenya enfeksiyonlarını önlemenin en etkili yolunun iyi hijyen ve uygun yiyecek hazırlama tekniklerini (yiyecekleri uygun sıcaklıklarda pişirme) uygulamak olduğu konusunda hemfikir.

6. Kancalı Kurtlar

Kancalı kurtlar, insanların ince bağırsağını enfekte ettiği bilinen parazitik kurtlardır. Şu anda, Ancylostoma duodenale ve Necator americanus dahil olmak üzere insanları enfekte ettiği bilinen iki parazit türü vardır. Parazit ılık ve nemli iklimlerin topraklarında bulunur; yani özellikle sanitasyon seviyelerinin standartların altında olduğu alanlarda. Bu nedenle, kirlenmiş zeminde çıplak ayakla yürümek, larvalar kendini vücuda bağladığından ve cilde nüfuz ettiğinden, bu hastalığın birincil ileticisi olmaya devam etmektedir.

Enfeksiyondan sonra yaygın semptomlar kaşıntı ve bölgesel döküntüleri içerir. Bununla birlikte, hafif enfeksiyonlar nadiren ek komplikasyonlar ürettiği için bu semptomlar genellikle kısa sürelidir. Ciddi enfeksiyon vakalarında, bireylerin karın ağrısı, ishal, kilo kaybı, uyuşukluk, iştahsızlık ve anemi gibi spesifik olmayan semptomlar yaşadığı bilinmektedir. İleri semptomlar ayrıca aşırı kilo kaybı, kalp yetmezliği ve hazımsızlık, kusma ve protein eksikliklerinin gelişmesini içerir. Çocuğun fiziksel ve bilişsel gelişimi, vücutlarında bulunan kancalı kurtların varlığından büyük ölçüde etkilenebileceğinden, çocuklarda enfeksiyonlar en sorunludur.

Nadiren ölümcül olmasına rağmen, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), dünya çapında her yıl yaklaşık 576 ila 740 milyon insanın kancalı kurtlarla enfekte olduğunu tahmin etmektedir. Ölüm oranları, her yıl önemli ölçüde değişiklik gösterir, sayılar yılda 62.000 ölüme kadar yükselir. Bu ölümlerden, kancalı kurtun vücuttaki çeşitli kan damarlarına zarar verdiği bilindiğinden, aşırı kan kaybı ve anemiyle ilgili sorunlar birincil ölüm nedeni gibi görünmektedir.

Dışkı örnekleri, insanlarda kancalı kurtların varlığını doğrulamak için en iyi test olmaya devam etmektedir. Başarılı bir teşhisten sonra Kancalı Kurt tedavisi için mebendazol ve albendazol gibi Anthelminthic ilaçlar genellikle 1 ila 3 günlük bir süre boyunca yüksek derecede etkililikle kullanılır. Demir takviyeleri, parazitten kaynaklanan anemiye bağlı komplikasyonlardan muzdarip bireyler için de reçete edilir. Uzmanlar, kancalı kurtları önlemenin en iyi yolunun iyi hijyen ve dışarıda uygun ayakkabı kullanmak olduğu konusunda hemfikir.

5. Kırbaç Kurtları (Trichuriasis)

Kırbaç Kurtları, dünya çapında yılda yaklaşık 604 ila 795 milyon insanı enfekte ettiği bilinen toprak bazlı bir parazittir. Kancalı kurtlara benzer şekilde, kamçı kurtları da insanlara kontamine toprak yoluyla bulaşır. Sebzeler, meyveler ve kirli eller / parmaklar, uygun hijyen düzenli olarak takip edilmediği takdirde insanlara ağız yoluyla giren parazit yumurtalarının genellikle birincil vericileridir.

Kamçı kurtları vücuda girdikten sonra kalın bağırsakta yerleşir ve zamanla hafif veya ağır enfeksiyonlara neden olur. Hafif enfeksiyonlarda, bireyler genellikle asemptomatiktir; ancak ağır enfeksiyon vakalarında kamçı kurtlarının en yaygın semptomu, mukus, kan ve su karışımını içeren ağrılı bağırsak hareketlerini içerir. Daha ciddi enfeksiyonlarda, kanlı ishal, aşırı bulantı, kusma, baş ağrısı, ve rektal prolapsus ve apandisit ile birlikte ciddi kilo kaybı da yaygındır.

Çocuklarda kamçı kurtlarının etkileri genellikle en ciddidir ve bilişsel büyüme ve gelişmenin yanı sıra anemi ve beslenme eksikliğini de engelleyebilir. Parazitten kaynaklanan ölümlerin sayısı şu anda bilinmemekle birlikte, kamçı kurdu ile ilişkili ölümlerin dünya çapında yılda yaklaşık 62.000 olmak üzere kancalı kurtlarla aynı sayıya ulaştığı tahmin edilmektedir.

Kancalı kurtlara benzer şekilde kamçı kurdu enfeksiyonunun teşhisi, rutin dışkı örneği testleri ile elde edilir. Bir kişiyi parazitle başarılı bir şekilde teşhis ettikten sonra, hem albendazol hem de mebendazol, solucanlardan anemiye bağlı hastalıklardan muzdarip olanlar için demir takviyelerinin yanı sıra, tedavi için kullanılan birincil ilaçlardır. Tedavi, enfeksiyonların sadece üç gün sonra geçmesiyle son derece etkilidir. Uzmanlar, iyi hijyen ve uygun yiyecek hazırlamanın enfeksiyonu önlemek için en iyi yöntem olduğu konusunda hemfikir.

4. Schistosoma Haematobium (Blood Flukes)

“Kan Flukes” olarak da bilinen Schistosoma, trematod cinsinden parazitik yassı kurtlardır. Flukes tatlı su salyangozlarından ortaya çıkar ve genellikle göletlerde, göllerde ve duran su kütlelerinde bulunur. İnsanlar genellikle suya girdikten sonra paraziti kaparlar.

Oradan, Fluke vücuttan (dışkı yoluyla) dışarı atılan ve daha sonra tatlı suda çıkan çok sayıda yumurta üretmeye başlar. Yumurtalar insan konakçılarının içinde çatlayamazken, bazen yumurtalar karaciğere doğru ilerler ve burada şiddetli iltihaplanma ve şişmeye neden olur. Schistosoma enfeksiyonları için semptomlar nispeten nadirdir, bu da teşhisi oldukça zorlaştırır. Schistosoma türüne bağlı olarak, insanlar ateş, öksürük, karın krampları / ağrı, ishal, hepatosplenomegali yaşar. Bu semptomların solucanların kendisinden çok vücudun yumurtalara verdiği tepkiden kaynaklandığına dikkat etmek önemlidir.

Tedavi edilmeden bırakılan Schistosoma ayrıca anemi, yetersiz beslenme, öğrenme güçlükleri / nörolojik bozukluklar ve şiddetli Zamanla ölümcül olabilen karaciğer, bağırsak, dalak, mesane kanseri ve akciğerlerde hasar. İnsanlarda on yıllarca (30+ yıldan fazla) gelişme kabiliyetiyle, Schistosoma ayrıca çok çeşitli hastalıklara neden olabilir; mesane kanseri dahil insan vücudundaki bozukluklar, felç, beyin ve omurilik iltihabı. Her yıl yaklaşık 200 milyon insanın parazitten enfekte olduğu biliniyor ve enfeksiyondan 1 ila 2 ay sonra Fluke yumurtalarına reaksiyonlar meydana geliyor.

Bununla birlikte, bazı kişiler enfeksiyondan sonraki birkaç gün içinde kızarıklıklar ve kaşıntılı cilt bildirmişlerdir. Ölüm oranları büyük ölçüde farklılık gösterse de, Dünya Sağlık Örgütü her yıl yaklaşık 200.000 kişinin öldüğünü ve buna ek olarak 20 milyon kişinin parazit nedeniyle ciddi komplikasyonlara maruz kaldığını tahmin ediyor.

Praziquantel olarak bilinen reçeteli ilaçlar dahil olmak üzere Blood Fluke için tedavi seçenekleri mevcuttur. Solucanları yok etmek için (ortalama olarak) sadece 1-2 gün ilaç kullanmak yeterlidir. Uzmanlar, Blood Flukes ile mücadele etmenin en iyi yolunun durgun suda yüzmekten / dalmaktan ve potansiyel olarak kirlenmiş içme suyundan kaçınmak olduğu konusunda hemfikirdir.

3. Acanthamoeba Keratitis

Acanthamoeba, dünya çapında toprakta, havada, göletlerde, göllerde ve okyanuslarda bulunan son derece tehlikeli bir amip parazitidir. Parazitin, Acanthamoeba Keratitine (gözün kalıcı körlüğe neden olabilen nadir fakat ciddi bir enfeksiyondur) ve ayrıca GAE – Granülomatöz Amebik Ensefalite (Beyin ve Omurilik Enfeksiyonu) neden olduğu bilinmektedir.

Tedavi edilmeden bırakılan amip, ölümcül sonuçlarla ev sahibinin cildini ve merkezi sinir sistemlerini etkileyebilir. Parazit hakkında çok az şey bilinmesine rağmen araştırmacılar, insanları burun geçiş yolları, gözler veya ülsere enfekte ettiğine inanıyor. Enfeksiyona bağlı olarak, parazitin teşhisi genellikle oldukça zordur ve genellikle enfeksiyon ileri aşamalara gelene kadar fark edilmez. GAE’li bireylerde, koordinasyon kaybı, zihinsel baskı, ateş, kas güçsüzlüğü, felç, çift görme ve çeşitli nörolojik problemlerle birlikte akciğerlerde, sinüslerde ve beyinde şişme ve iltihaplanma yaygındır.

Acanthamoeba Keratit semptomları önemli ölçüde değişir ancak genellikle şiddetli göz ağrısı, gözde kızarıklık, bulanık görme, ışığa duyarlılık ve gözde bir şey olma hissini içerir. Erken teşhis başarılı tedavi için kritiktir ve genellikle enfeksiyonu doğrulamak için beyin taramaları, omurga muslukları ve biyopsilerin bir kombinasyonunu içerir.

Keratitten muzdarip hastalar için reçeteli güçlü ilaçlar bulunmasına rağmen, tedavi genellikle uzun ve zordur. Aynı şekilde, parazitin neden olduğu deri enfeksiyonları genellikle yayılmasını önlemek için yoğun kremler ve ilaçlar içerir. Merkezi sinir sistemi, beyin ve omuriliğin enfeksiyonunu içeren ileri aşamalarda amip genellikle ölümcüldür. Parazitin önlenmesi uygun şekilde bakımı yapılan havuzlarda yüzmeyi, kesik varsa havuzlardan veya su kütlelerinden kaçınmayı ve kontakt lensleri düzenli olarak temizlemeyi içerir.

2. Sıtma

Sıtma, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale ve Plasmodium sıtma olarak bilinen dört farklı parazitin neden olduğu sivrisinek temelli bir hastalıktır. Sıtma sineğin aktif olarak enfekte ettiği ve bunun da ısırıldıklarında hastalığı insanlara bulaştırdıkları bilinmektedir. Daha az yaygın olmasına rağmen sıtma; kan transfüzyonları, organ nakilleri veya kontamine iğnelerin paylaşılması yoluyla da yayılabilir.

İlk enfeksiyonu takiben, ilk semptomlar başlamadan önce yaklaşık yedi ila otuz günlük bir inkübasyon süresi takip eder. Diğer sıtma türlerinde ilk semptomlar birkaç ay boyunca (bazen bir yıldan fazla) görülmeyebilir. Sonuç olarak özellikle başlangıç ​​aşamalarında sıtmanın teşhisi doktorlar için nispeten zordur. Şu anda hastalığın iki çeşidi tanınmaktadır: karmaşık olmayan ve şiddetli.

Komplike olmayan vakalarda sıtma belirtileri yalnızca altı ila on saat sürer ve ateş, titreme, baş ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik ve şiddetli terlemeyi içerir. Ancak şiddetli sıtmada, Hastalığın vücudun hayati organlarına ve kan dolaşımına saldırarak şiddetli anemiye (kırmızı kan hücrelerinin yok edilmesine bağlı olarak) bilinç kaybına, nöbetlere, komaya ve nörolojik anormalliklere neden olduğu bilinmektedir. Diğer sorunlar arasında hipoglisemi, metabolik asidoz, şiddetli solunum sıkıntısı (ARDS), hemoglobinüri (idrarda hemoglobin varlığı), serebral sıtma ve akut böbrek yetmezliği bulunur.

Parazitle savaşmak için bir çok sıtma ilacı mevcut olsa da, hastalığın vücutta daha fazla yayılmasını önlemek için hızlı tedavi gereklidir. Kan testleri şu anda doktorlar için mevcut olan en iyi tanı aracıdır ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına kanın mikroskobik analizi ile sıtma parazitlerinin varlığını doğrulama olanağı sağlar. Diğer sorunlar arasında hipoglisemi, metabolik asidoz, şiddetli solunum sıkıntısı (ARDS), hemoglobinüri (idrarda hemoglobin varlığı), serebral sıtma ve akut böbrek yetmezliği bulunur.

Parazitle savaşmak için sıtma ilaçları bulunmasına rağmen, hastalığın vücuda daha fazla yayılmasını önlemek için hızlı tedavi gereklidir. Kan testleri şu anda doktorlar için mevcut olan en iyi tanı aracıdır ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına kanın mikroskobik analizi ile sıtma parazitlerinin varlığını doğrulama olanağı sağlar. şiddetli anemiye (kırmızı kan hücrelerinin tahrip olması nedeniyle), bilinç kaybına, nöbetlere, komaya ve nörolojik anormalliklere neden olur. Diğer sorunlar arasında hipoglisemi, metabolik asidoz, şiddetli solunum sıkıntısı (ARDS), hemoglobinüri (idrarda hemoglobin varlığı), serebral sıtma ve akut böbrek yetmezliği bulunur.

UNICEF’e göre, her yıl (dünya çapında) yaklaşık 600 milyon insan sıtmaya yakalanıyor ve bu kişilerin yaklaşık 1 milyonu ölüyor. Çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıflamış olanlar vücutları enfeksiyonlarla mücadele edemediği için sıtmaya özellikle duyarlıdır. Yılda yaklaşık 3.000 çocuğun parazitten öldüğü tahmin edilirken, hayatta kalanların genellikle fiziksel ve zihinsel engellerle baş başa kaldığı tahmin edilmektedir. Ne yazık ki sıtma aşısı kavramı olmadığı için şu anda sivrisinek kontrolü dünya çapında sıtmayı önlemek için tek etkili seçenek olmaya devam ediyor. Bununla ilgili yüksek maliyetler nedeniyle, birçok üçüncü dünya ülkesi parazitle etkili bir şekilde mücadele edemiyor.

1. Beyin Yiyen Amip (Naegleria Fowleri)

Beyin Yiyen Amip göller, göletler, nehirler, yüzme havuzları ve kaplıcalar dahil olmak üzere toprakta ve ılık su kütlelerinde bulunan bir amiptir (tek hücreli bir organizma). Bu amipin birkaç türü mevcut olmasına rağmen, yalnızca birinin aktif olarak insanları enfekte ettiği bilinmektedir: Beyin Yiyen Amip (Naegleria Fowleri). Amip, insanlar için son derece tehlikeli kabul edilir ve genellikle vücuda burundan girer.

Bu genellikle, suların buruna aniden girmesi amipin aktif olarak beyne doğru hareket etmeye başladığı burun boşluğunun derinliklerine gitmesine izin verdiği için, bireyler ılık su kütlelerinde yüzerken veya daldığında ortaya çıkar. Bu parazit için enfeksiyonlar son derece nadir görülse de (son on yılda Amerika Birleşik Devletleri’nde yalnızca 34 kişiyi etkiledi), uzmanlar enfeksiyonların dünya çapında artmakta olduğu konusunda hemfikirdir ve yaz ayları enfeksiyonun en yaygın olduğu zamanlardır (deniz sularının ısınması). Geçtiğimiz haftalarda çıkan Beyin Yiyen Amip Türkiye’de haberlerini hatırlarsınız, yani bize bir şey olmaz demeyin.

Beyin Yiyen Amip belirtileri genellikle maruziyetten sonraki beş gün içinde ortaya çıkar. Amip beyin bölgesine girerken, parazitin beyin dokusunu hızla yok eden bir beyin enfeksiyonu olan “Primer Amebik Meningoensefalite” (PAM) neden olduğu bilinmektedir. İlk semptomlar bakteriyel menenjite çok benzer ve şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ateşi içerir.

Enfeksiyon ilerledikçe ileri semptomlar arasında boyun tutulması, koordinasyon eksikliği, kafa karışıklığı, nöbetler ve enfeksiyon şiddetli beyin şişmesine neden olmaya başladığında halüsinasyonlar bulunur. Parazitin ilk belirtileri başladıktan sonra ölüm genellikle beş gün içinde gerçekleşir. Parazit, erken teşhis edildiğinde bile son derece ölümcül kabul edilir.

Hastalık Kontrol Merkezi, 1962 ile 2018 arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde 145 enfeksiyondan sadece dört kişinin hayatta kaldığını belirtiyor; ölüm oranı yüzde 97’nin üzerinde. Parazite karşı koymak için yeni tedaviler geliştiriliyor olsa da (laboratuvar deneylerinde ümit verici sonuçları olan miltefosin ilacı dahil), hastalık hala tam olarak anlaşılamamıştır ve enfekte olanlar için önemli bir risk oluşturmaktadır. Neyse ki, dünya çapında birçok yerde bu parazitlerin varlığına rağmen amip enfeksiyonları son derece nadirdir. Araştırmacılar, enfeksiyonu önlemenin en iyi yolunun havuzları düzgün bir şekilde korumak ve parazitin burundan girmesini önlemek için burun tıkaçları (veya benzer cihazlar) kullanarak yüzmek olduğu konusunda hemfikir.

Alıntı Yapılan Çalışmalar:

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