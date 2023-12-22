Dünya’da her yıl birçok canlı neslinin tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor ve ne yazık ki birçoğu da direnmeyi başaramayarak yok oluyor. Geçmişten günümüze yüzbinlerce çeşit canlı, yaşam döngüsündeki yerini koruyamayıp tarihe karıştı. Biyologlar ve paleontologların yaptığı araştırmalar ise canlı türlerinin %99’unun yok olduğunu ön görmekte. Evet, yanlış duymadınız.

Peki bunu nasıl bilebiliyoruz?

Paleontologlar her yıl yeni keşfedilen canlılardan daha çok, hiç keşfedilmeden soyu tükenmiş canlıların fosillerini buluyorlar. Peki bir türün var olduğunu bile bilmediğimiz halde, bunların kaçının soyunun tükendiğini nasıl bilebiliyoruz?

Bilim insanları, bitki ve hayvanların sadece özel koşullarda fosilleşebildiği düşüncesindeler; fosilleşebilmeleri için genelde tortul kayaçlara sadece kemik, kabuk ve diş gibi sert kalıntılar bırakabilmeleri gerekiyor. Ayrıca tektonik aktiviteler de birçok fosilin kaybolmasına ve onlara erişim sağlayamamamıza neden oluyor.

Bilim insanları dünyada yaklaşık ne kadar kaya olduğunu ve şu ana kadar kaç tür canlı keşfedildiğini birleştirerek, bildiğimiz tüm canlı türlerinin aslında bu güne kadar yaşamış olan canlıların sadece %1’ini oluşturduğunu keşfetti. İşte bu oran orantıya dayanarak geçmişten günümüze var olan türlerin büyük bir çoğunun yok olduğunu söyleyebiliyorlar.

Peki bu kadar çok canlı nasıl yok oldu?

Gezegenimizde yaşamakta olan türler, 440 milyon yıllık bir geçmişten bu güne tam beş kez kitlesel bir şekilde yok oldular. İyi haber şu ki, uzmanlara göre canlı türlerinin büyük bir çoğunluğu yaşlılık sebebiyle yok oldu. Bu da doğal seleksiyonun canlı türlerinin yok olmasının sebeplerinden bir tanesi olduğunu bizlere hatırlatıyor.