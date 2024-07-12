Wobilimoda Mobilya AVM, tırlara giydirdiği logo ile İnegöl mobilyasını dünyanın dört bir yanına tanıtacak.

Wobilimoda Mobilya AVM, lojistik faaliyetinde bulunarak dünyanın dört kıtasına ulaşan tırların kasalarını giydirdi. Wobilimoda Mobilya AVM Genel Müdürü Sedat Beşiktepe, "Dünyanın dört kıtasında Wobilimoda markasını giydirdiğimiz tırlarla markamızın akıllarda kalmasını kolaylaştıracağız. Mobilya sektöründe öncü AVM’lerden biriyiz. Yönetim olarak marka değerimizi artırmak ve akıllarda daha kalıcı olabilmek için tırların giydirilmesine karar verdik. Şu anda bu tırlar yurtdışında markamızı tanıtmaya devam ediyor" dedi.

Markalaşma yolunda bu tarz hamleler yapmaya devam edeceklerini belirten Beşiktepe, İnegöl’ün mobilya cazibe merkezi olacaklarını sözlerine ekledi. Wobilimoda Mobilya AVM, bu stratejik adımlarla hem yurtiçinde hem de yurtdışında marka bilinirliğini artırmayı ve sektördeki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.