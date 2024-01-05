Dünyanın en büyük kaplumbağası olarak bilinen deri sırtlı deniz kaplumbağası, 1000 kiloyu aşan ağırlığa ulaşabilen ve 2 metre boya ulaşabilen devasa bir kaplumbağa türüdür. Bu tür, evrimsel kökenleri 100 milyon yıl öncesine dayanan bir kaplumbağa ailesinin geriye kalan tek temsilcisidir. Arktik ve Antarktik hariç her okyanusta bir zamanlar yaygın olan deri sırtlı kaplumbağalar, günümüzde dünyanın birçok okyanusunda mevcut olsa da zamanla nüfusları azalmaktadır.

Dünyanın En Büyük Kaplumbağası

Yaygın İsim: Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası

Bilimsel Adı: Dermochelys coriacea

Tür: Sürüngenler

Beslenme: Etçil

Doğada ortalama yaşam süresi: 45 yıl

Boyut: Ortalama 2 metre

Ağırlık: 1 ton civarı

Kabuk Yapısı

Diğer tüm deniz kaplumbağalarının sert, kemikli kabukları varken, deri sırtlı deniz kaplumbağalarının mürekkep mavisi kabuğu biraz esnektir ve dokunulduğunda neredeyse lastik gibidir. Kabuk boyunca uzanan sırtı, ona daha hidrodinamik bir yapı kazandırır. Deri sırtlılar, 1.500 metrelik derinliğe (diğer kaplumbağa türlerinden daha derine) dalabilir ve 85 dakikaya kadar su altında kalabilirler.

Nüfus Aralığı

Deri sırtlı deniz kaplumbağası, oldukça geniş bir küresel dağılıma sahiptir. Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanuslarının yanı sıra Akdeniz’in tropik ve ılıman sularında bulunabilirler. Yetişkin deri sırtlılar ayrıca Kanada ve Norveç’e kadar kuzey bölgelerine, ek olarak güneyde Yeni Zelanda ve Güney Amerika’ya kadar uzanır.

Sürüngen akrabalarının aksine deri sırtlı kaplumbağalar, vücut ısılarını hem artırmalarına hem de sabit tutmalarına olanak tanıyan benzersiz bir yapıya sahiptir. Vücudunun oldukça büyük olması, devamlı yüzüyor olması, kan akışındaki değişiklikler ve kalın yağ tabakaları bunu yapmasını mümkün kılıyor..

Üreme

Deri sırtlı kaplumbağalar, diğer deniz kaplumbağası türlerine göre üreme ve beslenme alanları arasındaki en uzun göçü gerçekleştirir ve bu mesafe 5.000 kilometreyi bulabilir. Dişiler denizde çiftleştikten sonra üreme mevsimi boyunca yuva yapmak için karaya kaçarlar. Kumda derin bir delik kazarlar, yaklaşık 80 yumurtayı buraya bırakarak yuvayı doldururlar. Yırtıcılardan korunması için çeşitli önlemler alır ve suya geri dönerler.

Yuvanın içindeki sıcaklık, yavruların cinsiyetini belirler. Yuva sıcaklığı yaklaşık 85.1 derece Fahrenheit olduğunda hem erkek hem de dişi yavrular meydana gelirken, daha yüksek sıcaklıklar dişilerin ve daha düşük sıcaklıklar erkeklerin oluşmasını sağlar. Denize ulaşan dişi yavrular, cinsel olgunluğa ulaşana kadar denizde vakit geçirirken, erkekler ise hayatlarının tamamını denizde geçirirler.

Nesillerini Tehdit Eden Etmenler

Dünyanın en büyük kaplumbağası olan bu devasa tür, insan faaliyeti nedeniyle genelde olgunluğa erişemeden ölür. Yaklaşık bin deri sırtlı yavrudan yalnızca birinin yetişkinliğe kadar hayatta kaldığı tahmin edilmektedir. Yumurtalar genellikle insanlar tarafından afrodizyak üretmek üzere yuvalardan alınır. Deri sırtlıların çoğu oltalara ve ağlara kurban olur veya teknelerin çarpmasıyla ölür. Ek olarak en sevdikleri yiyecek olan denizanasına benzeyen yüzen plastik kalıntıları sebebiyle de ölebilir. Geçtiğimiz yıllarda bu türe ait kaplumbağalardan birinin midesinde 11 kilo plastik bulunmuştu.

Atlantik’teki deri sırtlı kaplumbağaların sayısı günümüzde artışta, ancak Pasifik bölgesindeki nüfusları yumurta hasadı, balık avlama, kıyı şehirleşmesi ve besin yoksunluğu gibi sebeplerden ötürü endişe verici bir oranda düşüyor. Tüm bu sebepler, Malezya gibi yaygın oldukları bazı bölgelerde tamamen yok olmalarının nedenidir.

Gezegenimizin dört bir yanındaki bilim insanları, dünyanın en büyük kaplumbağası olan bu devasa türün neslini nasıl kurtarabileceklerine dair çalışmalar yürütüyorlar.

Deri Sırtlı Kaplumbağalar Hakkında Kısa Bilgiler