Dünyanın en büyük kuşuna gelmeden önce, yırtıcı uçan kuşların altı temel hayvan grubundan biri olduğunu hatırlatalım. Diğer hayvan grupları amfibiler, balıklar, omurgasızlar, memeliler ve sürüngenlerdir. Tüyleri, dişsiz gagalı çeneleri, yüksek metabolik hızları, dört odacıklı kalpleri ve hafif (ama güçlü) bir iskeleti olan endotermik omurgalılardır. Sert kabuklu yumurtalar bırakarak ürerler. Fosil kayıtları, kuşların hayatta kalan son dinozor grubu olduğunu gösteriyor. Dilerseniz çok fazla uzatmadan dünyanın en büyük kuşunu ve diğer büyük kuşları tanıyalım.

Dünyanın En Büyük Kuşu Nedir

1. Devekuşu

Birçoğumuz devekuşunun dünyanın en büyük kuşu olduğunu, ortalama 230 kilo ağırlığında ve 2.5 metre boyunda olduğunu bilir (ve bazıları 3 metreye kadar büyüyebilir). İnsanları kovalamayı çok seven devekuşları iki ayaklı kuşlar arasında en hızlı türlerdir ve yaklaşık 65 km / saat hıza sahiptirler. 15 kilometre boyunca aralıksız şekilde 30 kilometrelik hızla koşabilirler. hızlı bir tempoyu koruyabilirler.

2. Cassowary

Genellikle dünyadaki en tehlikeli kuşu olarak adlandırılan Cassowary, gezegenimizin en büyük kuşlarından biri olmasının yanı sıra, ortalama 75 kilogramdır. Her iki ayağında da kendini savunmak için kullandığı 10 santimetreyi aşan tırnakları bulunur. Bu garip ve tehlikeli kuşun insanlara karşı gösterdiği agresif tavırlar zaman zaman insan ölümleriyle sonuçlanıyor.

3. Emu

Emu, devekuşunu andıran ancak biraz daha küçük bir kuştur. Üreme mevsimi boyunca dişi emular, çiftleşeceği erkekler için savaşırlar (birçok türde bunu erkekler yapar!).

4. Büyük Rhea

Bu uçamayan kuş, adını Yunan mitolojisinde tüm Olympian tanrı ve tanrıçaları doğuran Titan tanrıçası Rhea’dan almıştır. Boyu 1.5 metre ve ağırlığı da 30 kilogramdır. Devekuşları kadar korkutucu görünmeyebilir, ancak üreme mevsiminde 100’ü aşkın bireyden oluşan grupları sebebiyle tehlikeli olabilirler.

5. Tepeli Pelikan

Bir pelikan ne kadar korkutucu olabilir? Yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 18 kilometre ağırlığında ve 3 metrelik kanat açıklığına sahip olduğu zaman! Bu ilginç pelikan oldukça korkutucu. Avrupa ve Asya’ya özgü bu tüylü canavarlar, 250 çifte kadar büyüyebilen koloniler halinde ürerler ve tek seferde etkileyici ağız dolusu balıkları yutabilirler.

6. Sessiz Kuğu

En ağır uçan kuşlardan biri olan sessiz kuğular, göller ve nehirlerin üzerinden süzülürken zararsız görünürler. Ancak, ailelerini ve bölgelerini savunurken biraz tehlikeli olabilirler. Erkekler, bir tıslama sesi çıkararak olası tehlikelere karşı grubu uyarır, ardından saldırgana kanatlarıyla vurarak toplu şekilde saldırabilirler. Size saldırmaları için onları rahatsız etmenize gerek olmadığını belirtmek isteriz, bu kuşlar gerçekten büyük ve tehlikeli.

7. And Kondoru

And Kondoru, korkunç derecede büyük bir yırtıcı akbaba türüdür ve leşlerle yetinmezler. Akşam yemeğinde sığır ve geyik gibi büyük leşleri tercih ederler. Ortalama 25 kilo ağırlığını korumak için devamlı olarak beslenirler. Kanat açıklığı, kuzeydeki kuzeni California kondorundan biraz daha düşüktür, ancak 3 metrelik boya ulaşabilir.

8. Kara Akbaba

10 metrelik kanat açıklığına sahip bir diğer büyük kuş olan bu ilkel akbaba cinsi, leşleri uçarken tespit etmesini sağlayan mükemmel bir görüşe ve beslenirken işini kolaylaştıran çok güçlü bir gagaya sahiptir. Korkutucu bir görüntüye sahip olsa da, kara akbabalar çevredeki ölü hayvanları temizleyerek ekosisteme büyük bir katkıda bulunurlar.

9. Marabu Leyleği

Siyah sırtı ve hançer benzeri gagasıyla gayet korkutucu görünen bu kuş, bazı beldelerde “cenaze kuşu” olarak adlandırılır. Birçok kuş türünü yiyerek beslenen Marabu leyleklerinin doğrulanmış en büyük kanat açıklığı 3.2 metre ölçüldü, ancak doğrulanmamış raporlara göre 3.5 metreyi geçen örnekler mevcut.

10. Pabuç Gagalı Leylek

Dünyanın en büyük kuşu listemizin son üyesi olan pabuç gagalı leylekler en uzun, en ağır veya en geniş kanatlı kuşlar olmayabilir, ancak bakışları bile oldukça dehşet verici. 2 metre uzunluğu bulan pabuç gagalı korkunç bir yaşam tarzına sahiptir. Avlanırken saatlerce hareketsiz durabilirler, tatlı su balıkları ve yavru timsahları tercih ederler.