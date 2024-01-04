Listeye geçmeden hemen önce: Bu arabalar, dünyadaki en saygın güvenlik verisi kaynaklarından biri olan, bir çarpışma testi kuruluşu olan Euro NCAP tarafından derecelendirilmiştir. Prosedür her yıl daha da katı hale geldiğinden, buradaki tüm arabalar 2019’da test edildi (bu nedenle en yeni otomobiller en güvenli olma eğiliminde). Toyota Yaris, küresel koronavirüs salgını nedeniyle 2020’de test edilen tek otomobildi, ancak listeye girmedi çünkü aşağıdaki arabaların hepsi daha yüksek puana sahip!

1. Mercedes CLA

Mercedes CLA, koruma kategorilerinde % 90’ın üzerinde ve ardından güvenlik bölümünde % 75’lik etkileyici bir performansla 2019’da tüm Euro NCAP kategorilerinde en yüksek puanları aldı. Euro NCAP ayrıca, CLA’nın dayandığı A-Serisi’nin (CLA, aslında A-Serisi’nin sedan versiyonudur) aynı güvenlik sistemlerine sahip olduğunu ve dolayısıyla oldukça güçlü bir seçim olduğunu da not ediyor. Her ikisi de lüks içyapısı, güçlü motoru ve rahat bir sürüş deneyimi ile şüphesiz harika otomobiller.

2. BMW Z4

Satın alabileceğiniz en güvenli otomobiller listesinin yukarılarında bir spor otomobil görmek şaşırtıcı olsa gerek, ancak BMW Z4 bunu yetişkin koruması için % 97 ve yaya koruması için % 91 çok yüksek bir puanla başardı. Z4, eğer aradığınız özellik güvenlikse oldukça iyi bir spor otomobil seçimi olacaktır ve arka koltukları olmamasına rağmen, oldukça rahat olduğu için aynı zamanda iyi bir günlük otomobildir. Bu güvenlik derecelendirmesi, düşük güçlü 2.0 litrelik modelden altı silindirli, 3.0 litrelik benzinli motora sahip M40i versiyonuna kadar tüm versiyonlar için geçerlidir.

3. Tesla Model 3

Tesla Model 3, Euro NCAP’in 2019’da test ettiği en yüksek puana sahip elektrikli otomobil olmasıyla dikkat çekiyor. Sahip olduğu çok sayıda güvenlik sistemi, Model 3’e güvenlik kategorisinde % 94 gibi çok yüksek bir puan kazandırdı ve yetişkin koruması için % 96’lık bir puanın yanı sıra yaya güvenliği açısından hayal kırıklığı yaratan %74’lük derecesiyle de sevenlerini biraz üzüyor. Ancak buna rağmen Tesla Model 3, uzun yolculuklar için yeterli elektrik şarj kapasitesine ve hız meraklısı sürücüleri de tatmin edecek yeterli performansa sahip harika bir aile arabasıdır. Ayrıca, büyük dokunmatik ekran üzerinde gadget’lar ve uygulama benzeri birçok aygıtla doludur.

4. BMW 3 Serisi

BMW 3 Serisi, Z4’e benzer güvenlik ekipmanları kullanır, bu nedenle bu listede üst sıralarda görünmesi şaşırtıcı değildir. Yetişkin koruması için % 97 ve çocuk koruması için % 87’lik puanıyla, güvenlik meraklılarını oldukça tatmin eden bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda birçok yönden de gerçekten harika bir aile arabasıdır. Konforlu, ferah iç yapısı ve harika sürüş deneyimiyle her alanda başarılı bir arabadır. Ayrıca, hız sabitleyici ve şerit tutma asistanı gibi gelişmiş yardım teknolojilerini içeren çok sayıda yüksek teknoloji paketlerle birlikte üretilir.

5. Subaru Forester

Subaru’nun EyeSight sürücü yardım teknolojisi, neredeyse tüm arabalarının çok güvenli olduğu anlamına gelir. Bu sistem Subaru tarafından geliştirilmiştir ve otonom acil frenleme ve güvenilir şerit tutma asistanının verimliliğini yükseltir. Forester, 2019 Euro NCAP testinin yetişkin ve çocuk koruma kategorilerinde % 97 ve % 91 gibi yüksek puanlarıyla olası çarpışmalara karşı güvenliği ile de mükemmeldir. Diğer küçük SUV’lerden biraz daha eski bir model olsa da Forester, kesinlikle güvenli bir aile arabasıdır.