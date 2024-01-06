Hiç havalimanında film indirip izlemeyi denediniz mi? Bu genelde tam anlamıyla ölümdür ve en kısa seyahatinizi bile oldukça uzun hissettirebilecek kötü bir deneyimdir. Ayrıca şunu da belirtelim ki internet hızı düşük olmadığı sürece, asla fark etmeyeceğiniz bir husustur. Peki, neden hızlı internete ihtiyaç duyarız ve dünyanın en hızlı internet (mobil, fiber) deneyimini sunan ülke hangisi?

Yurtdışında Hızlı İnternete İhtiyacınız Olabilecek Bazı Durumlar

İnternet hızı, özellikle de işiniz için ihtiyaç duyduğunuzda bir anda çok daha önemli bir mesele haline gelir. İster dijital bir gezgin olun, ister iş için seyahat edin ya da sadece evden çalışın, iyi bir bağlantı üretkenliği artırabilir ve öte yandan, yavaş internet ise iletişimsizliğe ve strese neden olabilir.

Yurt dışında hızlı internete ihtiyaç duymanızın nedenleri arasında şunlar yer alır:

Yurtdışında okurken okul ödevlerini teslim etmek

Seyahat ederken Airbnb gibi konaklama yerinizle iletişime geçme

Uçuş kartınızla ilgili işlemler

Aileniz veya arkadaşlarınızla iletişim halinde olmak

Yurtdışında dijital gezgin olarak çalışmak

Yurtdışında bir konferansa katılmak

İş için yapılan seyahatler

Yurt Dışındayken İnternet İle İlgili Diğer Hususlar

İnternet hızına ek olarak, yurtdışında çalışmayı planlarken dikkat edilmesi gereken başka noktalar da vardır. Bunlar arasında gözetim, ağ erişim sorunları, konuşma özgürlüğü kısıtlamaları, sosyal medya kısıtlamaları ve VPN yasakları (varsa) yer alır.

Gözetim

Bu, tarama ve çevrimiçi iletişimin izlenmesine izin veren ülkeleri ifade eder. Birçok hükümetin çevrimiçi faaliyetlerinizi izleme yeteneği vardır. Bu sebeple dikkatli olmak önemlidir.

Ağ Erişim Eşitsizliği

Bu, İnternet servis sağlayıcılarının kaynağa bakılmaksızın tüm içeriğe ve uygulamalara erişime izin vermesi gereken ağ tarafsızlığının tam tersidir. Ağ erişim eşitsizliği, bu ülkelerin ürünleri veya kullanılabilecek web sitelerini tercih edebileceği veya engelleyebileceği anlamına gelir. Bulunduğunuz ülkelerdeki ağ erişim kısıtlamalarını dikkate almanızı öneririz.

Konuşma ve İfade Özgürlüğü

İfade özgürlüğü, fikrinizi sansür, kısıtlama veya ceza olmaksızın ifade etme hakkını ifade eder. Bir gazeteci gibi fikir yazmayı veya söylemeyi içeren bir meslekteyseniz, bu yasaların diğer ülkelerde nasıl değişiklik gösterdiğini bilmek önemlidir.

Sosyal Medya Kısıtlamaları

Birçok sosyal medya uygulaması ve sitesi farklı ülkelerde engellenmiştir. Herhangi bir ülkeye seyahat etmeyi planlayan bir influencer veya sosyal medya uzmanıysanız, bu kısıtlamaları bilmek, yurtdışında çalışırken onlar etrafında plan yapmanıza olanak tanır.

VPN Yasakları

Sanal özel ağlar veya VPN’ler, IP adresinizi değiştirmenize ve farklı bir ülke ağı üzerinden internet trafiğinizi yeniden yönlendirmenize olanak tanır. Bir ülkede yukarıdaki kısıtlamalardan herhangi biri varsa, bir VPN kullanarak bu sınırları aşmak mümkün olabilir. Ancak, bazı ülkelerde yukarıdaki kısıtlamaların üstüne bir de “VPN kısıtlaması” mevcut.

En Yüksek Hızlı İnternet Erişimine Sahip Olan Ülkeler

Sırada ise ana başlığımızın konusu var, en hızlı internet sağlayan ülkelere göz atmaya ne dersiniz? Listede ülkemiz Türkiye’nin (bu bilgi muhtemelen sürpriz olmadı) olmadığını üzüntüyle belirtiyoruz. İşte en hızlı internet erişimi sunan ülkeler.

1. Tayvan

Tayvan, ortalama İnternet’in en hızlı olduğu ülkedir. 23.773.876 kişi ortalama 85,02 Mbps indirme hızından yararlanıyor ve 5 GB bir film 8 dakika 2 saniyede indirilebiliyor. Tayvan internete erişimi kolaylaştırırken, web gözetimini sıkı tutuyor ve birçok görüşmeyi kısıtlıyor.

2. Singapur

Singapur, ortalama 70.86 Mbps indirme hızı ve 5GB’lık bir film için için 9 dakika 38 saniye indirme süresiyle en hızlı ikinci internete sahip. Tayvan’a benzer şekilde, Singapur’da da web denetimi üst seviyededir ve bazı kısıtlamalar bulunur.

3. İsveç

İskandinav ülkelerinden İsveç, internet hızında üçüncü sırada yer alıyor. Ortalama 55.18 Mbps indirme hızına ve 5 GB’lık bir filmi 12 dakika 22 saniyelik sürede indirmesinin dışında, internet erişiminde herhangi bir kısıtlama da yoktur.

İsveç’te web gözetimi bulunmaz, konuşma ve görüşme kısıtlaması yoktur, net tarafsızlığı vardır ve sosyal medyada herhangi bir kısıtlama yoktur. Burada çalışmayı planlıyorsanız, internet sebebiyle caymanız mümkün değildir. Ciddi bir serbestlik söz konusudur, hoş.

4. Danimarka

İsveç’in komşusu Danimarka, dördüncü en hızlı internete sahip. Ortalama 49.19 Mbps hıza sahipler ve 5 GB’lık bir filmi 13 dakika 53 saniyede indirebiliyorlar. Ancak, İsveç’ten farklı olarak, Danimarka’da web denetimi ve bazı hafif kısıtlamalar mevcut.

5. Japonya

Listedeki beşinci ülke Japonya, bu ülkenin ortalama İnternet hızı 42.77 Mbps’dir. 5 GB’lık bir filmi indirmek için ortalama süre 15 dakika 58 saniyedir. Bu, Danimarka’dan 2 dakika daha yavaş, ancak yine de analiz edilen tüm ülkelerin ortalamasının oldukça üzerinde. Japonya’da web gözetimi ve bazı görüşme kısıtlamaları mevcut.

6. Lüksemburg

Avrupa’da güçlü bir yatırım yönetimi merkezi olarak bilinen Lüksemburg, teknolojideki gelişmelere ayak uydurmayı başarmıştır. 41,69 Mbps hızıyla en hızlı 6. İnternet’e sahipler. Ayrıca Lüksemburg’da 5 GB’lık bir filmi indirmek için ortalama süre 16 dakika 23 saniyedir. Vatandaşlar erişim konusunda net bir tarafsızlığa sahipken ve görüşmeler veya sosyal medyada herhangi bir kısıtlama olmasa da, web gözetimi oldukça sıkı.

7. Hollanda

Küçük olsa da, Hollanda’nın güçlü bir İnternet bağlantısı vardır. Ortalama indirme hızları 40.21 Mbps’dir ve 5 GB’lık bir filmi indirmek yalnızca 16 dakika 59 saniye sürer. Lüksemburg’a benzer şekilde, Hollanda’da da web gözetimi mevcut.

8. İsviçre

Barışçıl bir ülke olarak bilinen İsviçre, İnternetlerinde herhangi bir kısıtlamaya sahip değil. Meraklı gözlerden uzak ve 38,85 Mbps hıza sahipler, 5 GB’lık bir filmi indirmek yaklaşık 17 dakika 34 saniye sürer. Alpler’de gezerken çalışmak gibi bir hayaliniz varsa, yurt dışı çalışma yeri olarak İsviçre gerçekten biçilmiş kaftan.

9. Norveç

Bir başka İskandinav ülkesi olan Norveç, dokuzuncu en hızlı İnternete sahip ülkedir. Fiyortları ziyarete ara verdiğinizde ertesi gün için gezi rehberinizi 38.85 Mbps hızında indirebilirsiniz. Yoğun bir günün sonunda ise 5 GB alan kaplayan filmi indirme süreniz yalnızca 17 dakika 34 saniye!

10. İspanya

İspanya’da tatil veya iş için bulunuyorsanız, 36.06 Mbps’lık bir ortalama ile çok rahat bir internet deneyimi yaşayacaksınız. 5 GB’lık bir filmin indirilme süresi ise yalnızca 18 dakika 56 saniye sürüyor. İspanya web erişiminde ağ tarafsızlığına sahipken ve sosyal medya kullanımını kısıtlamasa da, web gözetimi gibi bazı küçük kısıtlamalar mevcut.