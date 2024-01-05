Muhtemelen daha önce görmediğiniz ve birçok belgeselin konusu olabilecek bu dünyanın en güzel ve en sıradışı evleri, ilginç şekilleriyle hem çok hoşunuza gidecek; hem de bazıları klostrofobinizi (eğer varsa) nüksettirecek!

Düşünceleri ve fikirleri ifade etmenin birçok farklı yolu vardır. Bazıları müzik ve dans gibi sanat biçimlerini seçerken, diğerleri şiir ve nesir yazmayı sever. Bununla birlikte, en küçümsenen sanat dallarından biri ise mimaridir. Harika bir ev tasarlamak kolay bir iş değildir. Sakinlerinin dünyanın herhangi bir yerinden daha rahat hissedebilecekleri bir evden bahsediyoruz.

Çoğu mimar, dünyanın her yerindeki şehir merkezlerine uygun evler tasarlasa da, göze çarpmayı seven bazı kişiler de yok değil. Duygularını ve düşüncelerini açığa vurmak için ilginç evler yapıyorlar! İşte, dünyanın dört bir yanından en garip, sıradışı ve tuhaf evlerden bazılarından oluşan listemize bir göz atın.

Transparan Ev, Tokyo

Evinizde doğal gün ışığına sahip olmanın hayranıysanız, burası tam size göre. Tamamen şeffaf, çok fazla güneş ışığı var ama mahremiyet yok. Sou Fujimoto Architects tarafından inşa edilen bu ev, ağaçlarda yaşayan atalarımızdan esinlenmiştir.

Kaykay Evi (Skateboard House), Malibu, Kaliforniya

Bu ev kaykay çılgınları için! Evin tamamı büyük bir kaykay pisti gibi tasarlanan bu ev, eski bir paten dünya şampiyonu olan Pierre Andre Senizergues tarafından tasarlandı.

Keret Evi (The Keret Home), Polonya

Burası dünyanın en ince evi, evin en geniş noktası yalnızca 152 santimetre genişliğinde! Tek sakini olan Jakub Szcz itssny aynı zamanda tasarımcısıdır ve evin yapımında hiçbir kentsel alanın kullanılmadığından emin olmak istedi. Bu sebeple evini iki bina arasına sıkıştırdı, klostrofobisi olanlar için pek iyi bir seçenek olmasa gerek.

Hobbit Evi, Galler

Hobbiton’un hemen dışında, bu ev büyük bir Yüzüklerin Efendisi hayranı olduğu anlaşılan bir fotoğrafçı tarafından inşa edildi. Ancak bununla ilgili en dikkat çekici şey, yalnızca doğal malzemeler kullanılarak inşa edilmiş olması ve yalnızca 5200 dolara mal olması; tamamen sıradışı ve doğayla iç içe!

Eski Su Kulesi, Belçika

Bu kulenin sakladığı tek şey su değildi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından saklanma yeri olarak da kullanıldı. Ancak Belçikalı bir Tasarım firması olan Bham Design Studio, bu 35 metre yüksekliğindeki kuleyi çok rahat ve güzel görünümlü bir eve dönüştürmeye karar verdi.

Brooklyn Saat Kulesi Evi, New York City

Bu listedeki diğer birçok evin aksine, bu ev biraz pahalı! Bu Brooklyn Saat Kulesi’nin tepesinde bulunan bu ev tam 18 milyon dolara mal oldu. 7.000 metrekarelik çatı katı, New York şehrinin en iyi manzaralarından bazılarını sunuyor.

Çakmaktaşlar Evi, Malibu, Kaliforniya

Dizi kültüründen esinlenen bir başka ev, 60’ların popüler çizgi film şovlarından olan Çakmaktaş ailesine ait evin neredeyse bir kopyası. Bu ‘sallanan’ ev 3,5 milyon dolara sizin olabilir!

Çöp Kutusu Evi, New York City

Kaliforniyalı bir tasarımcı olan Gregory Kloehn, eski bir çöplüğü kendisi için bir yuvaya çevirdi. Boyutu küçük olmasına rağmen, evde yaşamak için gereken her şeye sahip. Saklama alanı, mikrodalga fırın, buzdolabı ve hatta tuvaleti var.

Netflix & Chill için oldukça iyi ancak itiraf etmeliyiz ki ne kadar rahat bir ev olduğundan pek emin değiliz.

Dev Deniz Kabuğu Evi, Mexico City

Arquitectura Organica’daki Antoni Gaudi ve Frank Lloyd Wright, deniz eserlerinden esinlenerek; Mexico City’de dört kişilik bir aile için bu devasa deniz kabuğu şeklindeki evi yarattı. Evin dış cephesinde renkli camların kullanımında Gaudi ve Wright’ın izlerini görebilirsiniz.

Çelik Ev, Lubbock, Teksas

Robert Bruno bu evi 23 yılda inşa etti. Başlangıçta sadece tek katlı bir bina olması amaçlanmıştı, ancak zamanla eklemeler yapmaya devam etti ve şimdi 3 ayrı katı olan ve dev bir “çelik domuz” gibi görünen devasa bir bina halini aldı. Bu yeri, altındaki Ransom Kanyonu’nun inanılmaz manzaralarını izleyebildiği için seçti.