Renault, basın mensuplarının 2023 yılında katıldıkları marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım organizasyonlarını oyladığı “Yılın Basın Lansmanı” ödülünü, Yeni Austral Lansmanı ile kazandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından düzenlenen 2023 Satış ve İletişim Ödülleri’nin verildiği törende ‘Yılın Basın Lansmanı’ ödülünün sahibi Renault oldu. Törende ayrıca Renault Clio, ‘B Segmentinde En Çok İlgi Gören 2. El Araç’, Renault Megane ise ‘C Segmentinde En Çok İlgi Gören 2. El Araç’ olarak, ‘sahibinden.com Özel Ödülü’ne sahip oldu.

Türkiye’nin en batı ucu Gökçeada’da gerçekleştirilen Yeni Renault Austral Lansmanı için öncelikle etkinlik konsepti ve etkinliğin tamamen üzerine kurgulanacağı fikir için bir manifesto ve hashtag oluşturuldu. Önemli olanın bir yerden bir yere varmamın değil, bu yolculukta yaşanılanlar olduğunu hatırlamak için her anı yeni ve unutulmaz deneyimlerle dolu bir lansman planlandı. #HerAnıFarket sloganından ilham alınan lansmanda “bugüne kadarki en iyi Renault” deneyiminin sunulması hedeflendi.

Özel jetler ile Gökçeada’ya getirilen davetlilere, yolculuğa çıkana kadar lansmanın gerçekleştirileceği lokasyon söylenmedi. Her bir davetli için kişiselleştirilmiş bir lansman deneyimi sunuldu. Havalimanına inen davetlilere, yalnızca Hollywood’da görülebilecek özel bolt çekimler gerçekleştirildi ve her bir davetlinin kendisini yıldız gibi hissetmesi sağlandı. Lansman sunumunun gerçekleştirildiği Gökçeada Havalimanı’na ait hangar, her davetlinin adına özel olarak hazırlanmış olan yönetmen sandalyeleri ile tamamlanarak adeta bir film setine dönüştürüldü. Lansmanın yıldızı yalnızca Yeni Renault Austral değil, aynı zamanda onunla her anı fark edecek olan davetlilerdi.

Gökçeada’nın keşfedilmemiş yollarında gerçekleşen sürüş deneyiminde Austral’in sürüş özelliklerinin tamamının test edilme şansı yakalandı. Adanın tarihi dokusu eşliğinde, zeytin ağaçları ile denizin buluştuğu keşif noktasında, Gökçeada’nın en meşhur yerel lezzetleri adalı şefler tarafından bizzat hazırlanarak davetlilere sunuldu. Türkiye’nin en batı ucundan gün batımını izleme fırsatı yakalayan davetliler, “Her Anı Fark Et” konsepti doğrultusunda Yeni Renault Austral ile gün boyunca en özel deneyimleri yaşadılar.