İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, çocuklara yönelik cinsel içerikli suçların büyük bir kısmının Snapchat üzerinden gerçekleştiği belirlendi. Çevrim İçi Güvenlik Yasası ile bu tür riskler azaltılmaya çalışılırken, NSPCC platformun kaybolan mesaj özellikleri nedeniyle tehlikeli hale geldiğini vurguluyor.

İngiltere’de yapılan bir araştırma, sosyal medya platformlarının çocuklar için oluşturduğu riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. Ulusal polis verilerine göre, 2023-2024 döneminde İngiltere’de kaydedilen çocuklara yönelik cinsel iletişim vakalarının yüzde 48’inin Snapchat platformunda gerçekleştiği tespit edildi. Toplam 7,062 vakadan neredeyse yarısının Snapchat'te yaşandı.

Ulusal Çocuk İstismarını Önleme Derneği (NSPCC), Snapchat’in özellikle çocuklar için riskli bir ortam sunduğunu belirtiyor. NSPCC Çocuk Güvenliği Politikası Müdürü Rani Govender, Snapchat’in kaybolan mesaj özelliklerinin istismarcılar için cazip bir araç haline geldiğini ve bu platformdaki içeriklerin yeterince denetlenmediğini ifade etti.