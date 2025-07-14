Denizli, bu yıl 19.’su düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali ile adeta dünya kültürlerinin buluşma noktası oldu.DENİZLİ (İGFA) -Denizli'de etkinlik öncesinde, Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Kortej yürüyüşü, Denizli Valiliği önünden başlayarak Denizli Büyükşehir Belediyesi önüne kadar devam etti. Renkli görüntülere sahne olan korteje Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, Kosova Shtime Belediye Başkanı Qemajl Aliu, çok sayıda davetli ve festivale katılan ülkelerin dansçıları katıldı. Kortejde, 19 farklı ülkeden gelen halk dansları ekipleri ülkelerine özgü danslarını sergilerken, vatandaşlar da bu renkli anları cep telefonlarıyla kaydetti. Müzik ve danslarla devam eden coşkulu yürüyüş, Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde sona erdi.

BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN ŞEHRİ DENİZLİ

Yürüyüşün ardından konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, böylesine önemli bir festivale ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Çavuşoğlu, "Bugün burada dünyanın her rengini bir araya getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Denizli olarak sevgi, barış ve kardeşliğin şehri olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün aramızda 19 farklı ülkeden, 3’ü Türkiye’den olmak üzere toplam 23 ekip var. Bu festivalin bugüne kadar ulaştığı en yüksek katılım sayısıdır. Daha önce bu sayı en fazla 12 idi. Farklı kültürleri bir araya getiren bu güzel organizasyonun büyüyerek devam etmesini diliyoruz" dedi.

'YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ'

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de anan Başkan Çavuşoğlu, "Bu güzel coğrafyayı bizlere armağan eden, 'Yurtta barış, dünyada barış' diyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Programın sonunda Başkan Çavuşoğlu, festivale katılan ülkelerin temsilcilerini Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda ağırladı.

FESTİVAL PROGRAMI

Pazartesi – 14 Temmuz 2025

• Çivril – 20:45: Meksika, Moldova, Hırvatistan, Karadağ, Azerbaycan, Romanya

• Baklan – 21:30: Meksika, Moldova, Hırvatistan, Karadağ, Azerbaycan, Romanya

• Acıpayam – 20:45: Portoriko, Slovakya, Makedonya 1, Gürcistan, Makedonya 2, Rusya

• Sarayköy – 21:30: Portoriko, Slovakya, Makedonya 1, Gürcistan, Makedonya 2, Rusya

• Çınar – 20:30: DBB Mardin, Slovakya, Bosna Hersek, Meksika, Osetya, Kuz. Uşakları

• Adalet – 21:30: DBB Mardin, Slovakya, Bosna Hersek, Osetya, Mısır, Kuz. Uşakları

• Sevindik – 21:30: DBB Eskişehir, Kosova, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Makedonya 2, KKTC

Çarşamba – 16 Temmuz 2025

• Bekilli – 20:45: Makedonya 1, Karadağ, Moldova, KKTC, Portoriko, Kütahya, Polonya, Gürcistan

• Çal – 21:30: Makedonya 1, Karadağ, Moldova, KKTC, Portoriko, Kütahya, Polonya, Gürcistan

• Güney – 20:45: Azerbaycan, Mısır, Bosna Hersek, Slovakya, Kuz. Uşakları, Romanya

• Buldan – 21:45: Azerbaycan, Mısır, Bosna Hersek, Slovakya, Kuz. Uşakları, Romanya

• Çınar – 20:30: DBB Artvin Yıldız, Romanya, Kosova, Makedonya 2, Rusya, Osetya

• Amfi Park – 21:30: DBB Tokat, Romanya, Meksika, Makedonya 2, Rusya, Kosova, Osetya

Perşembe – 17 Temmuz 2025

• Beyağaç – 21:00: Karadağ, Slovakya, Portoriko, Makedonya 2, Azerbaycan

• Çameli – 21:00: Kosova, Çekya, Çek Cumhuriyeti, Kuz. Uşakları, Mısır

Cuma – 18 Temmuz 2025

• Kale – 20:45: Kale MŞA Lisesi, Polonya, Kosova, Rusya, Gürcistan

• Tavas – 21:30: Tavas Belski, Karadağ, Portoriko, Romanya, Slovakya, Gürcistan

• Honaz – 20:45: Meksika, Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Romanya, Makedonya 1

• İncilipınar – 21:30: Meksika, Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Romanya, Makedonya 1

• Çardak – 20:45: Meksika, Hırvatistan, Moldova, KKTC, Makedonya 1, Azerbaycan

• Bağbaşı – 21:30: DBB Artvin, Hırvatistan, Romanya, Makedonya 1, Moldova, Gürcistan, Polonya

• Sarayköy – 21:30: Kuz. Uşakları, Romanya, Bosna Hersek, KKTC, Makedonya 1, Mısır

• Yenişehir Zafer İlkokulu – 21:00: DBB Kışla, Hırvatistan, Slovakya, Bulgaristan, Portoriko, Osetya

Cumartesi – 19 Temmuz 2025

• GALA GECESİ – 21:00 / Özay Gönlüm Salonu