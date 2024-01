Dünyanın En Kısa Adamı

Bu rekorlar çok nadiren kırılır, ancak kırıldığında ise oldukça gündem yaratır. Bu nedenle, 34 yaşındaki Edward Niño Hernández’in güncel kaynaklara göre, yaşayan en kısa erkek olduğu tescillendi. 10 Mayıs’ta 34 yaşına bastıktan sonra, Edward artık yeni yaşına harika bir yeni rekorla başladı; 72.10 cm’lik boyundan ötürü, Guinnes bu rekoru onun doğum gününde (10 mayıs 2020) açıkladı.

Guinness Rekorlar Kitabı’nın Latin Amerika sorumlularından Natalia Ramírez, Edward’ı bu başarıyla onurlandırmak için Kolombiya’nın Bogotá kentindeki bir tıp kliniğinde resmi bir sertifika verdi. Ailesi ve Ortopedist Cristina Suárez, tören sırasında yanındaydı.

10 Mayıs 1986’da doğan Edward çoğu çocuk gibi büyüdü, benzer ilgi alanlarına sahipti ve birçok yönden uygun kilometre taşlarına ulaştı. Ancak 4 yaşına geldiğinde arkadaşları gibi uzamadığını fark etti. Ailesi tıbbi tavsiyeler almasına rağmen, şiddetli Hipotiroidizm teşhisi (teşhis yaklaşık 20 yıl sonra konuldu) onun büyümeme sebebini açıklıyordu.

Günümüzde Edward’ı Reggaeton, Merengue ve Vallenato müzikleriyle dans ederken ve hayatın tadını çıkarırken görmeniz mümkün. “Gülümsememi dünyayı fethetmek için kullanıyorum! Her zaman kocaman gülümsememi insanlarla paylaşırım; bu benim cazibem” sözleri de Edward’a ait. “Karar verdiğim her şeyi başarabilirim. Her şey mümkün… Boyut ve yükseklik önemli değil! İnsanların gerçekte olduğum kişiyle tanışmasını istiyorum: boyut olarak küçüğüm, ancak yüreğim büyük!” Ve şu anki rekor sahibi olmaktan heyecan duysa da, Edward bu listeye pek de yabancı değil!

Edward ilk kez 13 Nisan 2010’da (24 yaşında iken) 70.21 cm’de Guinness Dünya Rekorları arasında yer almıştı. Bu rekor, 14 Ekim 2010’da Khagendra Thapa Magar (Nepal, 14 Ekim 1992) tarafından aşıldı, 67 cm boyuyla unvanın sahibi olmuştu.

Khagendra’nın boyunun zamanla uzamasının ardından 17 Ocak 2020’de Guinnes, bu rekorun yeni sahibi için çalışmalara başladı ve bir süre sonra Edward, tekrar dünyanın en kısa boylu adamı unvanının sahibi oldu.