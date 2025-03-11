M.U. isimli şahıs, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kasten Yaralamaya Teşebbüs" suçundan soruşturma açıldı.

Bakan Yerlikaya, benzer bir olayın 2 yıl önce İstanbul’da yaşandığını, bu olayda bir motosiklet sürücüsünün "Dur" ihtarına uymayarak Polisimiz Alp Efe Bekit’e çarptığını ve polisimizin şehit olduğunu hatırlattı.

Motosiklet sürücüsüne Dur ihtarına uymamak, makas atmak, saygısızca araç kullanmak, emniyet şeridini ihlal etmek, yayaya yol vermemek ve abartı egzoz kullanmak ihlalleri nedeniyle idari para cezaları uygulandı. Bakan Yerlikaya "Trafik kurallarını hiçe sayarak dur ihtarına uymayanları, saygısızca araç kullananları ve hem trafik güvenliğini hem de başkalarının can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.