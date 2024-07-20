Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü kaza yaptı. Kaza da 2 kişi yaralanırken, kaçan sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi Hacı Şakir Sokak üzerinde polisin dur ihtarına uymayan Hakan S. (26) yönetimindeki 26 AEJ 553 plakalı otomobil Süleymaniye altgeçidine girerek kaçmak istediği sırada karşı istikametinden seyir halinde olan Ahmet D. (56) yönetimindeki 08 DB 488 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan kontrollerde kaçan otomobil sürücüsü Hakan S.'nin 0,98 promil alkollü olduğu ve otomobilin sigortasının olmadığı testip edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza yazılırken, otomobilde çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ŞERİFE ÖZ