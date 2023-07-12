Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 77 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Gebze’de durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada Helenistik ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 74 sikke, 3 obje olmak üzere toplam 77 tarihi eser ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.