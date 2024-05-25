Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Galatasaray’ı gelecek yüzyıllara taşıyacak şey birlik ve beraberliktir. Ne yaparsak yapalım sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray" dedi.

Galatasaray’da mevcut başkan Dursun Özbek yeniden başkan seçildi. Seçimin sonuçlanmasının ardından kürsüye çıkan Dursun Özbek, "Galatasaray’ımızın geleceği için iradesini gösteren üyelerimizin hepsine candan teşekkür ediyorum. Yarın çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Yarın şampiyon olacağız. İnşallah Galatasaray yarın 24. şampiyonluğunu elde edecek. Galatasaray’ın ihtiyacı olan birlik, beraberlik, sevgi iklimi. Bunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Galatasaray’ı gelecek yüzyıllara taşıyacak şey birlik ve beraberliktir. Ne yaparsak yapalım sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray” şeklinde konuştu.

Dursun Özbek konuşmasının ardından sahnede yeni yönetim kurulu üyeleriyle basın mensuplarına poz verdi.