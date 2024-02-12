HAZIRLANIŞI: Köfteyi hazırlamak için, kıymayı karıştırma kabına alıyoruz. Üzerine soğanı ve patatesi rendeliyoruz. Yumurtasını kırıyoruz. Maydanozu doğruyoruz ve kaseye ilave ediyoruz. Tuzunu ve karabiberini koyuyoruz. Köfte harcını yoğurmaya başlıyoruz. Az galeta unu ilave ediyoruz ve iyice yoğuruyoruz.Harcımızdan köfteler yoğuruyoruz. Az tava koyduğumuz tavada köfteleri çevirerek kızartıyoruz.Düşes patates için, patatesleri soyuyoruz ve iri doğruyoruz. Tencereye patatesleri alıyoruz ve üzerine su koyarak haşlamaya bırakıyoruz. Haşlanan patatesi süzüyoruz ve eziyoruz. Tereyağını ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Hafif soğuyunca içine iki yumurta sarısı koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Muskat cevizi rendeliyoruz. Tuzunu ve karabiberini atıp tekrar güzelce karıştırıyoruz. Karışımı tırtıklı uç taktığımız şanti torbasına dolduruyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye şanti torbasından patatesleri ceviz büyüklüğünde sıkıyoruz. Önceden ısıtılmış 205 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz.Servis tabağının kenarına köfteleri diziyoruz. Ortaya da düşes patatesleri dizerek servis ediyoruz. DÜŞES PATATESLİ KÖFTE 1 kg. patates 1 yumurta sarısı 2 çorba k. tereyağı muskat cevizi tuz karabiber KÖFTESİ İÇİN: 700 gr. kıyma 1 yumurta 1 soğan 1 tutam maydanoz 1 patates rendesi galeta unu tuz karabiber

Kaynak: Haber merkezi