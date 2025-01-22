Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında yarın saat 20.45’te Fransız ekibi Olympique Lyon’u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde Sırp futbolcu Dusan Tadic, maç öncesinde Can Bartu Tesisleri’nde basın toplantısında düzenledi. Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangınla ilgili duygularını ifade ederek sözlerine başlayan Tadic, derinden üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Lyon maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Sırp futbolcu, "Lyon iyi bir takım. Kaliteli oyunculara sahip. Zor bir maç olacak ama biz Fenerbahçe’yiz, taraftarımızın önünde oynayacağız. Kendimize inanıyoruz. Puanlara ihtiyacımız var. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Umarım galibiyet elde eden taraf biz olacağız" şeklinde konuştu.

"Genç oyunculara örnek olabilmeliyiz"

Genç oyunculara desteği ile ilgili soruya Dusan Tadic, "Fenerbahçe’ye imza atığım ilk andan itibaren bunu da yapmakla yükümlüyüm. Bu bizim işimizin bir parçası, genç oyunculara örnek olabilmeliyiz. Hatalarını düzeltebilmeliyiz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle tecrübeli oyuncuların bunu sağlaması gerekiyor. İhtiyaç anında gösterebilmesi gerekiyor. İyi bir insan olmak için de yapmamız gerekiyor. Kendimizi sürekli geliştirmeliyiz. Bizlerin genç oyunculara yardımcı olması gayet normal" diye cevap verdi.

"Fenerbahçe her şeyin üzerinde"

Teknik Direktör Jose Mourinho’nun, Adana Demirspor maçı sonrası basın toplantısında ’Genç oyuncuyu oyuna aldım’ ifadeleriyle ilgili düşüncelerini ifade eden Tadic, "Hocamızın bu yorumundan sonra ben de tıraş olup basın toplantı katılmak istedim. Jose Mourinho bundan dolayı dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Bizleri savunuyor. Aslında bunu yapmasına da gerek yok. Bizler yeterli tecrübeye sahibiz. Ona teşekkür ediyorum. Futbolda bu durumlar normal şeyler. 10 yıldır gelmeyen bir şampiyonluk söz konusu, taraftarda hayal kırıklığı oluşabiliyor. Ben de hayatta sürekli öğreniyorum. Son maçınız kadar iyi durumdasınızdır. Sürekli geleceğe odaklanmak çok önemli. Nasıl bir oyuncu olabilmeniz çok önemli. Sizinle ilgili kamuoyunda iyi veya kötü fikirler olabiliyor. Fenerbahçe her şeyin üzerinde. Bir çizgi koyup yaptığımız pozitif şeyleri artırıp en iyisini yapmamız gerekiyor" dedi.

"Avrupa Ligi’nde isteğimiz en uzak noktaya kadar gidebilmek"

UEFA Avrupa Ligi’ndeki hedefleri için ise Sırp futbolcu, "Hocamızla aynı fikirdeyiz. İsteğimiz en uzak noktaya kadar gidebilmek. Hocamız kariyerinde çok fazla kupalar kazanan teknik adam. Biz de maç maç giderek göreceğiz. Onun talimatlarını takip etmeliyiz. Kazanmak için de mümkün olan en doğru şey bu şekilde hareket etmek" diyerek sözlerini noktaladı.