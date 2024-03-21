Bilecik’te kaldırım işgali devam ederken görenleri ‘Pes’ dedirten bir durum daha yaşandı.

Bilecik’te 16 MBR 79 plakalı araç sürücüsü Tevfikbey Caddesi’ni Cumhuriyet Caddesi’ne bağlayan kaldırımın üzerine aracını park etti.

Duyarsız sürücünün kaldırımı işgal etmesi yayaların tepkisine neden olurken Bilecik’te pek çok noktada daha aynı durumun yaşandığı görüldü.

Yayalar, sürücüleri duyarlı olmaya davet ederken aynı zamanda kaldırım üzeri yapılan parklarda haklarının korunması gerektiğini belirtti.