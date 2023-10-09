Düzce'de durdurulan araçta 4 parça halinde 105 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine TEM Otoyolu'nda durdurdukları 34 plakalı araçta yaptıkları aramada, çeşitli suçlardan kayıtlı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Araçta 4 parça halinde daralı toplam ağırlığı 105 gram olan eroin ele geçirildi.

MSB: Hava harekâtında 150'den falza terörist etkisiz halde MSB: Hava harekâtında 150'den falza terörist etkisiz halde

Gözaltına alınan H.E.T. (31), B.A. (32) ve S.A. (28) işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.