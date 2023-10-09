Düzce'de durdurulan araçta 4 parça halinde 105 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine TEM Otoyolu'nda durdurdukları 34 plakalı araçta yaptıkları aramada, çeşitli suçlardan kayıtlı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Araçta 4 parça halinde daralı toplam ağırlığı 105 gram olan eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.E.T. (31), B.A. (32) ve S.A. (28) işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.