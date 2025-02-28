Ekipler, yolu yeniden açmak için çalışmalara başladı.

Düzce'nin Beyköy beldesinde meydana gelen bir heyelan, köylere ulaşımı sağlayan kara yolunu etkisi altına aldı. Uğur köyü mevkisinde, Derdin, Uğur, Samandere, Özyanık ve Çakırsayvan köylerine giden bağlantı yolunda toprak kütleleri yola düştü ve ulaşım tamamen kesildi.

Güvenlik Önlemleri ve Çalışmalar

Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye Jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Jandarma, yolu güvenli hale getirmek için önlemler aldı. İl Özel İdaresi ekipleri ise, yolu kapatan kaya ve toprak parçalarını kaldırmak için çalışmalara başladı.

Trafik Kontrol Altında

Ekiplerin temizlik çalışmalarının sona ermesinin ardından, bölgede trafik kontrollü bir şekilde yeniden sağlanmaya başlandı. Temizlik çalışmaları devam etmekte olup, ekiplerin bölgede yoğun mesai harcadığı bildirilmektedir.

Düzce'nin Beyköy beldesinde meydana gelen heyelan nedeniyle toprak kütleleri, köylere ulaşımı sağlayan kara yoluna düştü. Yolu kapatan kaya ve toprak parçalarının ekiplerce kaldırılmasının ardından trafik kontrollü sağlanmaya başlandı.

Düzce'nin Beyköy beldesinde meydana gelen heyelan nedeniyle toprak kütleleri, köylere ulaşımı sağlayan kara yoluna düştü. Yolu kapatan kaya ve toprak parçalarının ekiplerce kaldırılmasının ardından trafik kontrollü sağlanmaya başlandı.