Düzce, 5 Ekim'de bölgenin en büyük Antika ve 2. el pazarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hamidiye Pazaryerinde açılacak olan antika pazarı, vatandaşları geçmişe götürecek.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, şehrin kimliğinin kazandırılması konusundaki çalışmalarına aralıksız devam ederken, kentin turizm açısından da hızla ilerlemesi noktasında her alternatifi değerlendiriyor.

Başkan Özlü’nün talimatıyla harekete geçen belediye iştraklerinden Düzce Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri A.Ş, çevre illerde kurulan antika ve 2. el pazarlarından birinin Düzce’de kurulması için harekete geçti. Konumu ve kurulacağı alan açısından bölgenin en büyük antika ve 2. el pazarı olmayı hedefleyen Düzce Antika Pazarı, 5 Ekim Cumartesi gününden itibaren Hamidiye Mahallesi Modern Pazaryerinde faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

Pazaryerinin geçmişin izlerini taşımasının yanı sıra kaliteli ve ucuz ürünlerin de sergileneceği bir alana dönüşmesi hedefleniyor.