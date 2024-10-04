Düzce'de hareket halindeki aracın ön kaputuna yatıp tehlikeli seyir yapan bir kişi ayağındaki mavi terliklerden yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz takibi sonucu tespit edilen şahsın aracına cezai işlem uygulandı.DÜZCE (İGFA) - Düzce-Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde hareket halindeki aracın ön kaputuna yatıp hem kendi hemde diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan A.Ç bu hareketini videoya çekip sosyal medyada paylaştı.

Videoyu gören Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik şubesi ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda A.Ç'yi ayağındaki mavi terliklerden tespit etti.

A.Ç'nin diğer paylaşımlarında da plakası görünen 81 EN 486 plakalı otomobile cezai işlem uygulandı.